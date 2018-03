Не без РФ: для Трампа збирали дані користувачів Facebook

Для нинішнього президента США Дональда Трампа перед виборами у США зібрали дані про мільйони профілів користувачів Facebook. Таким чином, планували створити програму для прогнозування і впливу на результат виборів.

Про це йдеться в розслідуванні, проведеному The New York Times і The Observer of London, пише The Guardian.

Зібрані дані хотіли використовувати для того, щоб направляти американських виборців на персоналізовану політичну рекламу.

З 2014 року інформацію збирала компанія Cambridge Analytica. На розробку своєї програми вона отримала 15 мільйонів доларів від донора республіканців Роберта Мерсера. Компанії вдалося зібрати особисту інформацію з профілів Facebook більше 50 мільйонів користувачів без їх дозволу. Йдеться про розумові здібності, сексуальної орієнтації і навіть дитячих травмах.

ЗМІ назвали такий факт однією з найбільших витоків даних в історії Facebook.

Крім того, за особисту інформацію користувачів заплатили зовнішньому досліднику - російсько-американському академіку, доценту Санкт-Петербурзького університету Олександру Когану. Він збирав дані нібито в академічних цілях.

За інформацією The Guardian, Коган отримував гранти від уряду Росії на вивчення емоційних станів користувачів Facebook.

Додаток Когана, який збирав інформацію, завантажили приблизно 270 тис. осіб.

