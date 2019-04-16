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"Не бачимо терміновості": Росія вразила цинічною заявою про полонених українських моряків

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У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що не побачили терміновості в тих заходи, про які Україна попросила Міжнародний трибунал із морського права ООН у зв'язку з утримуванням у полоні захоплених у Чорному морі моряків.

Офіційна відповідь з'явився на сайті МЗС РФ. "Російська сторона виходить з того, що Міжнародний трибунал з морського права не володіє юрисдикцією для розгляду "керченського інциденту", сказано в заяві.

"Не вбачаємо в запитаних Україною тимчасових заходах елемента термінової необхідності, що є обов'язковою умовою їх призначення. Процесуальні права українських моряків неухильно дотримуються, вони користуються послугами адвокатів, отримують медичну допомогу. Той факт, що Україна протягом майже п'яти місяців не поспішала зі зверненням у трибунал, також свідчить про відсутність терміновості", – відзначили в МЗС РФ.

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Полонені моряки

Полонені моряки

Крім цього, Москва заявила, що міжнародний судовий розгляд не повинен перешкоджати розслідуванню в Росії, і його результати не повинні визначатися рішенням міжнародного суду

"Закликаємо українську сторону діяти сумлінно в інтересах врегулювання проблеми, яка виникла з її вини, проявити справжню турботу про своїх громадян і замість ініційованого нею судового розгляду провести консультації між сторонами", – цинічно резюмували російські дипломати.

Полонені моряки

Полонені моряки

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна. Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення. Всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Росія
Теги
полонені морякиКерченська протока
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росия странам выплядок террорист и окупант
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