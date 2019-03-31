"Назвав телиць телицями!" Лукашенко порівняв народ з худобою і обурив мережу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не всі білоруси можуть дозволити собі "копита почистити" в дорогому салоні, чим викликав гнів у мережі.

"Споживач сам повинен вирішувати: постригтися йому в дорогому салоні або в два-три рази дешевше в перукарні на дому. Заможна людина буде в салон ходити. Але чи всі наші громадяни можуть в салоні постригтися і копита почистити? Не всі!" - сказав він.

Відео з його виступом опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в Twitter, назвавши його "Лукашенко і трохи білоруського стилю" (щоб подивитися, проскролльте до кінця сторінки).

Олександр Лукашенко Скріншот відео

Користувачі з обуренням відреагували на висловлювання білоруського лідера.

"У батька зовсім дах відлетів! Він що народ, у якого грошей немає, худобою вважає, пес", "Парно або непарнокопиті?", "Чітко і ясно! Без гримас і перекладачів", "Гей холоп, почисти свої копита перед тим як увійти в хату","Громадян Білорусі їх президент зарахував до сімейства копитних! Час пройде, і батька їм ще й роги припише","Лукашенко назвав телиць телицями", - прокоментували вони.

"Все ли наши граждане могут в салоне постричься и копыта почистить? Не все!": Лукашенко и немного белорусского стиля pic.twitter.com/eMeWXXGKK0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко наїхав на хокеїстів своєї країни. Глава держави пригрозив відправити спортсменів в місця позбавлення волі.

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