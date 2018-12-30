''Військові злочинці'': друг Путіна виступив проти України

Президент Чехії Мілош Земан "публічно закликав, щоб Прага офіційно висловила протест проти звеличення Україною військових злочинців".

Про це написав у Twitter представник президента Чехії Іржі Овчачек, передє Радіо Свобода.

Міністерство закордонних справ Чехії, зокрема, його глава Томаш Петршічек, "про звеличення бандерівців в Україні боязко мовчить". "Якби це відбувалося у Росії, видавали б тисячі різних заяв. Ганьба!" — йдеться у Twitter Овчачка.

Prezident republiky veřejně vyzval, aby Česká republika oficiálně protestovala proti velebení válečných zločinců Ukrajinou. Reakcí Petříčkova ministerstva je ostudné strkání hlavy do písku. Oni se ani jediným slovem nezastali českých obětí banderovských vrahů! - Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 29. Dezember 2018

Водночас міністр закордонних справ Томаш Петршічек вважає, що Україна повинна самостійно впоратися зі своєю історією.

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"Україна повинна буде сама впоратися із хворобливими місцями в історії. Для цього вона повинна мати час. Я про це буду говорити зі своїми колегами під час візиту в Україну на початку наступного року", — зазначив Петршічек.

Také Ukrajina se bude muset vypořádat s bolavými místy své historie. Na to by měla dostat potřebný čas. Budu o této záležitosti hovořit se svými protějšky při návštěvě Ukrajiny počátkem příštího roku. - Tomáš Petříček (@TPetricek) 29. Dezember 2018

Чеський міністр зазначає, що хотів би цю тему обговорити особисто, а не вказувати на це за допомогою ЗМІ.

"Зі складними сторінками історії кожна країна повинна впоратися сама. Це не справа дипломатії — оцінювати або досліджувати історію, це справа істориків", — вважає чеський МЗС.

Мілош Земан та Володимир Путін

6 грудня Верховна Рада надала статус учасника бойових дій (УБД) борцям за незалежність України в XX столітті.

Президент Чехії відомий своєю прихильністю до позиції Кремля і особисто президента Росії Володимира Путіна. Так, під час виступу на сесії ПАРЄ він сказав, що вважає анексію Криму Росією "вирішеною справою", а Україна може отримати від РФ компенсацію. Також Земан називав війну на Донбасі "громадянською".

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандистські ЗМІ Росії також підхопили новину про новий статус УПА і ОУН в Україні. Заголовки рясніли словами: "бойовики" і "бан*ерівці".