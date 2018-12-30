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''Військові злочинці'': друг Путіна виступив проти України

28тЧитати матеріал російською

Президент Чехії Мілош Земан "публічно закликав, щоб Прага офіційно висловила протест проти звеличення Україною військових злочинців".

Про це написав у Twitter представник президента Чехії Іржі Овчачек, передє Радіо Свобода.

Міністерство закордонних справ Чехії, зокрема, його глава Томаш Петршічек, "про звеличення бандерівців в Україні боязко мовчить". "Якби це відбувалося у Росії, видавали б тисячі різних заяв. Ганьба!" — йдеться у Twitter Овчачка.

Водночас міністр закордонних справ Томаш Петршічек вважає, що Україна повинна самостійно впоратися зі своєю історією.

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"Україна повинна буде сама впоратися із хворобливими місцями в історії. Для цього вона повинна мати час. Я про це буду говорити зі своїми колегами під час візиту в Україну на початку наступного року", — зазначив Петршічек.

Чеський міністр зазначає, що хотів би цю тему обговорити особисто, а не вказувати на це за допомогою ЗМІ.

"Зі складними сторінками історії кожна країна повинна впоратися сама. Це не справа дипломатії — оцінювати або досліджувати історію, це справа істориків", — вважає чеський МЗС.

Мілош Земан та Володимир Путін

Мілош Земан та Володимир Путін

  • 6 грудня Верховна Рада надала статус учасника бойових дій (УБД) борцям за незалежність України в XX столітті.

  • Президент Чехії відомий своєю прихильністю до позиції Кремля і особисто президента Росії Володимира Путіна. Так, під час виступу на сесії ПАРЄ він сказав, що вважає анексію Криму Росією "вирішеною справою", а Україна може отримати від РФ компенсацію. Також Земан називав війну на Донбасі "громадянською".

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандистські ЗМІ Росії також підхопили новину про новий статус УПА і ОУН в Україні. Заголовки рясніли словами: "бойовики" і "бан*ерівці".

Особа
Мілош Земан
Місце
Чехія
Тег
УПА
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
был примерно десятилетний период ,нейтральный 91-2001…относительно нейтральный,пока рвали то что досталось от эпохи "тоталитаризма",тоесть самое жирное и ликвидное,разборки велись только среди причастных,ну за редким исключением,дальше когда делить уже стало нехуй особо,и пошли в ход разного рода идеи,ибо стать знатными буржуями и кооператорами получилось не во всех,а по другому и быть не может,тут надо или среди своего народа рубить прибавочную стоимость ,хотя бы 1/100,или расчехлять другие страны ,как это делает в первую очередь Америка ,ну и другие страны частично,бывшие владельци колоний ..,вот именно тогда и стали применять методы которые втягивают людей не причастных ,и естественно идет игра на противоречиях..допустим если на законодательном уровне запретить пропаганду допустим ..условно большевистскую и так же условно национал-буржуазную,то буквально через пару лет ,большинству народа станет похую вся эта историческая шняга...но этого не случится.по простой причине,станут возникать ворросы по поводу социального неравенства,и прочие малоприятные для прошедших инициацию вобуржуйивания ,и ставших владельцами ..заводовгазеттеплоходов...а значит эта клоака будет булькать десятки лет.
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хахол andrew
хахол andrew
Suxodrotti Kutakos, мы рождаемся разными, от этого и неравенство. Мы живём в мире, в котором "от своих действий зависит кто ты". Упорно работай, не бойся, не плачь и не проси, и будет тебе счастье. Про неравенство - подними жопу и стань миллионером/миллиардером... Ротенбергом стать не предлагаю, ибо это, как за упокой читать... Проснетесь! Не живите призроками совка. В вашей жизни, вам никто, ничего не должен!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я украинец живу в центре володiю як росiйською так i солов'iною и скажу одно мне лично абсолютно пофиг на УПА и Бандеру я не считаю их своими они герои западной католической Украины а у меня герой Махно Хмельницкий Сiрко Сковорода Шевченко Мазепа и мне не нужна улица бандеры в центре Украины она должна быть во Львове и героя ему тоже давать не за что что во первых он не был гражданином Украины во вторых он не был украинского происхождения как и многие в том же УПА,я считаю не нужно ворошить прошлое и просто нужно не вспоминать публично тем более во всеуслышание что бы в ес слушали было и было шо було то загуло,сейчас нам это не актуально и от криков Бандера люди лучше жить не станут
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Зямов Oся
Зямов Oся
хахол andrew, так и Артеллерист Моня писал не тебе.
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хахол andrew
хахол andrew
Зямов Oся, тебе, свинособака, точно не приемлем тон дискуссии, я писал не тебе, так что, убейсяобстену. Твое мнение, нам не интересно. Не тяни свой язык туда, куда тебя не просили. Лижи методичку.
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хахол andrew
хахол andrew
andrei andrei Мегафуфлобластер, ты вообще про что? Что ты по этой проблематике знаешь? Не воняй, чего не знаеш, да и знать не хочешь! Ты в курсах, что до 1967 года, я подчеркну, для гомнометателей против ветра, 1967 ГОД, осуществлялся планомерный отстрел особо упоротый комуняк на территории Западной Украины. Свою историю мы знаем и помним, из-за этого - чтим. Все инсинуации, по этому поводу - от лукавого, я не виноват, что историю вы учите по совковым учебникам, что не обошло и меня, полтинник, как ни как ... Так диссонанс, в свое время, был ещё тот! Теперь по накидыванию дерьма на пропеллер. Поясните мне, русскому, родившимся в Украине, какого хера вы тут топчитесь и метаете, самое дорогое, что у вас есть? вы хоть русский учите, учитесь грамотно излагать "свои мысли", хоть без ошибок пишите, " носители скрепонос". По поводу ваших вбросов: наверно вас мама с папой не учили, что все плохое возвращается обратно, но в разы хуже. Тем более, когда вросы идут за денюжку... Мне вас жаль. На сим заканчиваю, если нашли незнакомые слова, Википедия вам в помощь.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
andrei andrei, у тебе мозга нет, кац немытый. Шо ты там "вести" собралось, ничтожество?
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хахол andrew
хахол andrew
andrei andrei, не мети пургу. тебя, свинособака, и так тут много, не пиши про потир. Скучно. Мы не на рассее.
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