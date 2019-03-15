"Назвати по-російськи!" У Держдумі вирішили перейменувати Крим

Депутат нелегітимної Держдуми, лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував перейменувати вкрадений в України Крим.

Така заява пролунала в окупаційній "Державній Раді РК", куди Жириновський приїхав "з нагоди п'ятиріччя возз'єднання півострова з Росією".

Так, на його думку, Росія повинна стати унітарною державою, а всі республіки – областями. Зокрема, анексований півострів політик пропонує зробити Таврійською областю.

Анексія Криму

"Прибрати слово федерація, а воно звучить у нас, прибрати слово республіки, зокрема і Крим. Таврійська область. По-російськи і область, а то придумали Республіка Крим. Це якою мовою Крим? Ви знаєте, що таке Крим? Це тюркське слово "порізаний". Кирим, тому що півострів весь порізаний. Ось назва чому йде, турецька назва. Значить, турецький прапор прибрали, а назву країни залишили. Таврида – ось це все", – цитують його слова підконтрольні окупантам з Росії ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава національно-культурної автономії греків анексованого Криму Іван Шонус закликав перейменувати вкрадений в України півострів у Тавриду.

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