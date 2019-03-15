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"Назвати по-російськи!" У Держдумі вирішили перейменувати Крим

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Депутат нелегітимної Держдуми, лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував перейменувати вкрадений в України Крим.

Така заява пролунала в окупаційній "Державній Раді РК", куди Жириновський приїхав "з нагоди п'ятиріччя возз'єднання півострова з Росією".

Так, на його думку, Росія повинна стати унітарною державою, а всі республіки – областями. Зокрема, анексований півострів політик пропонує зробити Таврійською областю.

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Анексія Криму

Анексія Криму

"Прибрати слово федерація, а воно звучить у нас, прибрати слово республіки, зокрема і Крим. Таврійська область. По-російськи і область, а то придумали Республіка Крим. Це якою мовою Крим? Ви знаєте, що таке Крим? Це тюркське слово "порізаний". Кирим, тому що півострів весь порізаний. Ось назва чому йде, турецька назва. Значить, турецький прапор прибрали, а назву країни залишили. Таврида – ось це все", – цитують його слова підконтрольні окупантам з Росії ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава національно-культурної автономії греків анексованого Криму Іван Шонус закликав перейменувати вкрадений в України півострів у Тавриду.

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Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Україна
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минин евген
минин евген
кацапьё, как истинные немытые животные, как всегда в своём репертуаре.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
минин евген, немытые животные - кугуты. :-) Чтобы вода для мытья была горячей - её надо нагреть ( как учит Кличко). :-))) А на нагрев грошэй нэма. :-) Вот и ходите немытыми. :-))
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
СТаврида без украинской воды вскоре русским душком завоняет
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ДЯЧОК СТЬОПА, тот же Жирик предлагал РУССКИЙ Днепр ниже Смоленска перекрыть и направить воду только в Россию и Белоруссию. :-) Технически - вполне осуществимо. :-))
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минин евген
минин евген
ДЯЧОК СТЬОПА, уже воняет.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Ну если другое название давать, то освобожденный от животных тварей бандер полуостров людей России))) Бандеры вы ту
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