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11 квітня • оновлено в 07:02
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Названо три перешкоди, які заважають Великій Британії подолати пандемію

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Реальна кількість заражених коронавірусом у Великій Британії невідома, тому що в країні відсутні інструменти для визначення цього.

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Для виходу з кризи країні необхідно зосередитися на трьох напрямках: пошуку вакцини і ефективного методу лікування, масовому тестуванні людей і точному підрахунку кількості заражених, пише Daily Mail.

Названо три перешкоди, які заважають Великій Британії подолати пандемію

Вчені відзначають, що необхідна ефективна система тестування, яка буде виявляти антитіла. Це допоможе виявити справжню кількість заражених в країні.

Зараз Велика Британія тестує менше 15 тисяч людей на день, в порівнянні з більш ніж 70 тисячами в Німеччині.

Дані вчених про кількість заражених в країні дуже різняться. Експерти Імперського коледжу припускають, що таких може бути 1,98 мільйонів. У свою чергу в Оксфорді вважають, що ця кількість може досягати 33 мільйонів.

За словами експертів, ключове значення для виходу країни з кризи стане масштабне і ефективне тестування. Це дозволить дізнатися точну кількість заражених.

Поряд з цим необхідно проводити багато досліджень в пошуку найбільш ефективних ліків і вакцини.

За останніми даними, у Великій Британії 73 758 людей захворіли на коронавірус, з яких вилікувалися всього 135. Померли 8 958 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в США оголосили про запуск виробництва революційних тестів на коронавірус, які дають результат протягом 5-13 хвилин.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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Cachko Elena
Cachko Elena
а зачем всех тестировать то ? человек сидит дома, никуда не ходит месяц уже, здоров ...зачем тестировать всех подряд
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
В чем отличие от Украины? Разве что по к-ву тестов в день у Киева всего - 500, плюс оснащение больниц, защита мед.персонала.
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