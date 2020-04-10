Названо три перешкоди, які заважають Великій Британії подолати пандемію

Реальна кількість заражених коронавірусом у Великій Британії невідома, тому що в країні відсутні інструменти для визначення цього.

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Для виходу з кризи країні необхідно зосередитися на трьох напрямках: пошуку вакцини і ефективного методу лікування, масовому тестуванні людей і точному підрахунку кількості заражених, пише Daily Mail.

Вчені відзначають, що необхідна ефективна система тестування, яка буде виявляти антитіла. Це допоможе виявити справжню кількість заражених в країні.

Зараз Велика Британія тестує менше 15 тисяч людей на день, в порівнянні з більш ніж 70 тисячами в Німеччині.

Дані вчених про кількість заражених в країні дуже різняться. Експерти Імперського коледжу припускають, що таких може бути 1,98 мільйонів. У свою чергу в Оксфорді вважають, що ця кількість може досягати 33 мільйонів.

За словами експертів, ключове значення для виходу країни з кризи стане масштабне і ефективне тестування. Це дозволить дізнатися точну кількість заражених.

Поряд з цим необхідно проводити багато досліджень в пошуку найбільш ефективних ліків і вакцини.

За останніми даними, у Великій Британії 73 758 людей захворіли на коронавірус, з яких вилікувалися всього 135. Померли 8 958 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в США оголосили про запуск виробництва революційних тестів на коронавірус, які дають результат протягом 5-13 хвилин.

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