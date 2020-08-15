Названо п'ять продуктів, які можуть зникнути через глобальне потепління
Стрімка зміна клімату на планеті найближчим часом призведе до збільшення кількості природних катаклізмів, соціальних і економічних криз, хвилі кліматичних переселенців, а разом із тим і зникнення низки звичних продуктів.
Зокрема, світу вже в наступному столітті загрожує відсутність шоколаду, кави і коньяку, посилаючись на думки експертів, пише ВВС. Невтішний прогноз з цього приводу зробили і фахівці ОНН.
Так, за словами вчених, незабаром люди можуть не знайти в супермаркетах багатьох улюблених продуктів – від картоплі і бананів до морепродуктів і оливкового масла. Вони або зникнуть, або стануть непомірно дорогими.
П'ять прикладів того, без чого людство ризикує залишитися в найближчі десятиліття:
Кава і чай.
Коньяк і віскі.
Фіш-енд-чіпс (найвідоміша страва британської кухні – смажена в клярі риба з картоплею фрі).
Шоколад.
Арахіс.
Зокрема, пояснюють вчені, кліматичні зміни зроблять непридатними для вирощування кавових зерен на 80% використовувані зараз земельні наділи. Також потепління Світового океану позначиться на популяції риби – вона значно скоротиться, що, зі свого боку, призведе до рецесії рибальського промислу.
"Через зміни клімату ми можемо втратити шоколад до 2040 р. Шоколадне дерево росте тільки на вузькій смужці вздовж екватора між 20º північної і південної широти, де клімат досить теплий і вологий", – йдеться в заяві ООН.
Як повідомляв OBOZREVATEL, світу в майбутньому загрожують нові кліматичні явища і війни не тільки за території, а й за воду і ресурси, заявила керуюча директорка міжнародної неурядової екологічної організації 350.org в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Світлана Романко.