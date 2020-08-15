Названо п'ять продуктів, які можуть зникнути через глобальне потепління

Стрімка зміна клімату на планеті найближчим часом призведе до збільшення кількості природних катаклізмів, соціальних і економічних криз, хвилі кліматичних переселенців, а разом із тим і зникнення низки звичних продуктів.

Зокрема, світу вже в наступному столітті загрожує відсутність шоколаду, кави і коньяку, посилаючись на думки експертів, пише ВВС. Невтішний прогноз з цього приводу зробили і фахівці ОНН.

Так, за словами вчених, незабаром люди можуть не знайти в супермаркетах багатьох улюблених продуктів – від картоплі і бананів до морепродуктів і оливкового масла. Вони або зникнуть, або стануть непомірно дорогими.

П'ять прикладів того, без чого людство ризикує залишитися в найближчі десятиліття:

Кава і чай. Коньяк і віскі. Фіш-енд-чіпс (найвідоміша страва британської кухні – смажена в клярі риба з картоплею фрі). Шоколад. Арахіс.

Кава і чац незабаром можуть зникнути з полиць супермаркетів

Зокрема, пояснюють вчені, кліматичні зміни зроблять непридатними для вирощування кавових зерен на 80% використовувані зараз земельні наділи. Також потепління Світового океану позначиться на популяції риби – вона значно скоротиться, що, зі свого боку, призведе до рецесії рибальського промислу.

Глобальне потепління може спричинити зникнення коньяку, віскі і шоколаду

"Через зміни клімату ми можемо втратити шоколад до 2040 р. Шоколадне дерево росте тільки на вузькій смужці вздовж екватора між 20º північної і південної широти, де клімат досить теплий і вологий", – йдеться в заяві ООН.

Прогноз про зникнення шоколаду від ООН (Twitter ООН)

Як повідомляв OBOZREVATEL, світу в майбутньому загрожують нові кліматичні явища і війни не тільки за території, а й за воду і ресурси, заявила керуюча директорка міжнародної неурядової екологічної організації 350.org в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Світлана Романко.

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