Названо попередню причину вибухів у порту Бейрута
У порту Бейрута під час зварювальних робіт могли вибухнути 2700 тонн селітри.
Як повідомив ліванський телеканал LBC international, такі попередні висновки силових структур країни.
"При проведенні зварювальних робіт із закладення отворів, через які зловмисники могли скоїти крадіжку, сталася детонація вантажу з 2700 тоннами нітрату амонію – аміачної селітри, який зберігався на складі в порту", – йдеться в повідомленні.
У свою чергу, прем'єр-міністр Лівану Хассан Діабі заявив, що партія аміачної селітри вагою 2750 тонн перебувала на складі протягом 6 років без прийняття належних запобіжних заходів.
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