Названо новий епіцентр COVID-19 у світі: у лікарнях не вистачає місць

Південний штат США Флорида став новим епіцентром поширення коронавірусу (COVID-19).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише The Hill, причиною спалаху стала велика кількість відпочивальників на місцевих пляжах.

8 липня влада курортного штату повідомила про майже 10 тис. нових випадків коронавірусу, така тенденція зберігається протягом останніх днів.

Усього у Флориді зафіксовано 220,5 тис. випадків зараження, а частка позитивних тестів уже більше тижня перевищує 14%, що вважається дуже високим показником.

Ситуація ускладнюється браком ліжок у відділеннях інтенсивної терапії лікарень. Водночас чиновники штату стверджують, що мають достатній потенціал, щоб посилити надання медичної допомоги.

За минулу добу, 8 липня, в США офіційно зареєстрували майже 62 тисячі нових випадків зараження COVID-19, що стало рекордом у країні з початку пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США може накрити хвиля банкрутств через пандемію коронавірусу.