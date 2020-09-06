Названо найбільш нещасливий вік людини

У віці 47-48 років людина проживає найнещасливіший період у своєму житті, тоді як щасливою вона почувається приблизно в студентські роки.

Такого висновку дійшли вчені Дартмутського коледжу і Національного бюро економічних досліджень (США). Результати їхньої наукової роботи було розміщено на офіційному сайті бюро.

Під час дослідження фахівці вивчили дані зі 132 країн світу – людей різного віку вони просили оцінити свій рівень задоволеності життям.

За словами вчених, виявилося, що найщасливіший період у житті людини випадає на 18-20 років, проте потім ситуація погіршується і досягає свого піку приблизно в 47-48 років. Водночас у жителів розвинених країн криза настає в 47 років, а в державах, що розвиваються, – у 48 років і два місяці. Тоді як, наприклад, у Китаї й Мексиці люди найбільш нещасливими почуваються в 43 роки.

Фахівці підкреслюють, що такий стан триває до 60 років – опісля ж починається підняття і в 70-річному віці люди знову досягають найбільшого задоволення від життя.

До того ж дослідники пояснюють, що це залежить не від зовнішніх чинників, які оточують людину, а від біохімічних процесів у її організмі та рівня гормонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Норвезького університету науки і технологій вважають, що навіть невелике недосипання може серйозно вплинути на емоційний стан людини.