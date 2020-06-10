Названо місто, яке найбільше у світі постраждало від COVID-19: тисячі жертв

Італійське місто Бергамо з населенням приблизно 120 тисяч осіб найбільше постраждало від пандемії коронавірусу (COVID-19).

Таку заяву зробив мер Джорджо Горі, передає агентство "Анадолу". З початку епідемії в провінції Бергамо захворіли понад 13 тисяч осіб, загинули більш ніж 3 тисячі містян. У самому місті зареєстровано понад 600 летальних випадків.

Глава міста зазначив, що реальна кількість жертв може перевищувати офіційні дані. Він пояснив, що різниця в смертності весною 2019-го та цього року досить значна.

COVID-19 в Італії

"Реальна кількість жертв також набагато перевищує офіційну... Ми говоримо додатково про шість тисяч смертей. Ця реальна кількість смертей, пов'язаних із коронавірусом", – сказав Горі.

Як зазначив мер, згідно з дослідженням на основі вибірки, до 45% жителів провінції стикнулися з вірусом, майже 35% з них повідомили про типові симптоми.

"Але не можна стверджувати, що провінція Бергамо вже досягла "стадного" імунітету", – додав він.

Чиновник порівняв смертність у Бергамо та Нью-Йорку (США) і дійшов висновку, що Бергамо є найбільш постраждалим від COVID-19 містом у світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії через коронакризу відбулися зіткнення між ультраправими радикалами та футбольними фанатами, які переросли в бійку з місцевою поліцією.

Зазначимо, що в Італії скасували майже всі обмеження, які були введені через епідемію COVID-19.

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