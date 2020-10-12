Названо лауреатів Нобелівської премії з економіки
Нобелівську премію з економіки у 2020 році отримали американські економісти Пол Мілгром і Роберт Вілсон.
Лауреатів оголосили 12 жовтня в столиці Швеції Стокгольмі. Про це повідомляється в Twitter премії.
Відзначається, що премія Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля – офіційна назва нагороди – економістам дісталася за внесок у вдосконалення аукціонів.
Зокрема, Нобелівську премію з економіки Полу Р. Мілграму та Роберту Б. Вілсону вручили "за вдосконалення теорії аукціонів і винахід нових форматів аукціонів"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії в різних галузях. Так, Нобелівська премія з фізіології і медицини була надана Харві Альтеру, Майклу Хоутону і Чарльзу Райсу – за відкриття вірусу гепатиту С.
Нобелівську премію з фізики вручили вченим Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю і Андрее Гез, які займаються дослідженням чорних дір.
Премія в галузі хімії дісталася француженці Еммануель Шарпантьє і американці Дженніфер Дудне – за розвиток методу редагування генома.
Володаркою Нобелівської премії з літератури стала американська поетеса Луїза Глюк.
А Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма – підрозділ Організації Об'єднаних Націй з надання продовольчої допомоги.