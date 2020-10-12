Названо лауреатів Нобелівської премії з економіки

Нобелівську премію з економіки у 2020 році отримали американські економісти Пол Мілгром і Роберт Вілсон.

Лауреатів оголосили 12 жовтня в столиці Швеції Стокгольмі. Про це повідомляється в Twitter премії.

Відзначається, що премія Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля – офіційна назва нагороди – економістам дісталася за внесок у вдосконалення аукціонів.

Зокрема, Нобелівську премію з економіки Полу Р. Мілграму та Роберту Б. Вілсону вручили "за вдосконалення теорії аукціонів і винахід нових форматів аукціонів"

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