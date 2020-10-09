Названо лауреата Нобелівської премії миру-2020

Нобелівську премію миру 2020 року одержала Всесвітня продовольча програма – підрозділ Організації Об’єднаних Націй з питань надання харчової допомоги.

Лауреата оголосив 9 жовтня в Осло Норвезький Нобелівський комітет. Про це повідомляється у Twitter премії.

Підкреслюється, що нагороду присудили "за зусилля у боротьбі з голодом, за внесок у покращення умов для миру в зонах військових конфліктів та за те, що організація є тією силою, що стоїть на заваді використанню голоду, як зброї".

Як відомо, Всесвітня продовольча програма (англ. United Nations World Food Programme, WFP) є найбільшим підрозділ гуманітарної допомоги. ВПП забезпечує харчами приблизно 90 мільйонів людей протягом року, 58 із яких – діти.

Нобелівську премію миру присудили Всесвітній продовольчій програмі. Twitter The Nobel Prize

Зазначимо, що на цю нагороду було також номіновано президента США Дональда Трампа, прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, російського опозиціонера Олексія Навального і навіть главу країни-агресора Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, що раніше Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії в різних галузях. Так, Нобелівську премію з фізіології і медицини було присуджено Харві Альтеру, Майклу Хоутону і Чарльзу Райсу – за відкриття вірусу гепатиту С.

Нобелівську премію з фізики вручили вченим Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю і Андрее Гез, які займаються дослідженням чорних дір.

Премія у галузі хімії дісталася француженці Еммануель Шарпантьє і американці Дженніфер Дудні – за розвиток методу редагування генома. А володарем Нобелівської премії з літератури стала американська поетеса Луїза Глюк.

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