Названо лауреата Нобелівської премії миру-2020

Нобелівську премію миру 2020 року одержала Всесвітня продовольча програма – підрозділ Організації Об’єднаних Націй з питань надання харчової допомоги.

Лауреата оголосив 9 жовтня в Осло Норвезький Нобелівський комітет. Про це повідомляється у Twitter премії.

Підкреслюється, що нагороду присудили "за зусилля у боротьбі з голодом, за внесок у покращення умов для миру в зонах військових конфліктів та за те, що організація є тією силою, що стоїть на заваді використанню голоду, як зброї".

Як відомо, Всесвітня продовольча програма (англ. United Nations World Food Programme, WFP) є найбільшим підрозділ гуманітарної допомоги. ВПП забезпечує харчами приблизно 90 мільйонів людей протягом року, 58 із яких – діти.

Зазначимо, що на цю нагороду було також номіновано президента США Дональда Трампа, прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, російського опозиціонера Олексія Навального і навіть главу країни-агресора Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, що раніше Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії в різних галузях. Так, Нобелівську премію з фізіології і медицини було присуджено Харві Альтеру, Майклу Хоутону і Чарльзу Райсу – за відкриття вірусу гепатиту С.

Нобелівську премію з фізики вручили вченим Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю і Андрее Гез, які займаються дослідженням чорних дір.

Премія у галузі хімії дісталася француженці Еммануель Шарпантьє і американці Дженніфер Дудні – за розвиток методу редагування генома. А володарем Нобелівської премії з літератури стала американська поетеса Луїза Глюк.

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