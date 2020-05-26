Названо креативні способи дотримуватися дистанції на карантині
Останнім часом все більше країн світу виходять із тривалого карантину через пандемію, знову відкриваючи для громадян доступ до відвідування парків, церков, ресторанів, перукарень тощо.
Водночас усім нагадують, що в громадських місцях головним правилом залишається соціальне дистанціювання. А для того, щоб люди його дотримувалися, часом придумують незвичайні способи, повідомляє BBC.
Так, наприклад, у бруклінському парку Domino газон став схожим на поле для гри в "твістер". Там на відстані двох метрів одне від одного білою фарбою намальовані кола, кожен по 2,5 метра в діаметрі, де можна зручно влаштуватися, щоб погрітися на сонці.
Ресторан в австралійському Сіднеї підійшов ще оригінальніше до правил соціального дистанціювання. Тепер там між клієнтами за столами сидять картонні зображення людей. Водночас фоном грає записаний гул розмов, щоб створити ілюзію масовості.
Досить милим способом вирішили розділити відвідувачів одне від одного в ресторані Бангкока, Таїланд. Там між людьми сидять чарівні плюшеві панди.
У техаському Х'юстоні перукарня встановила пластикові бар'єри, які теж поділяють крісла з клієнтами – так місце стало схожим на лабіринт, де можна легко не помітити прозорої стіни.
Тоді як в одній із середніх шкіл у Брюсселі, Бельгія, всю територію заднього двору розкреслили шестикутниками, аби усні не забували про те, що потрібно дотримуватися дистанції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося наочне відео про те, наскільки важливо людям дотримуватися дистанції хоча б у 1,5 метра, щоб запобігти можливості заразиться коронавірусом.