Названо креативні способи дотримуватися дистанції на карантині

Останнім часом все більше країн світу виходять із тривалого карантину через пандемію, знову відкриваючи для громадян доступ до відвідування парків, церков, ресторанів, перукарень тощо.

Водночас усім нагадують, що в громадських місцях головним правилом залишається соціальне дистанціювання. А для того, щоб люди його дотримувалися, часом придумують незвичайні способи, повідомляє BBC.

Так, наприклад, у бруклінському парку Domino газон став схожим на поле для гри в "твістер". Там на відстані двох метрів одне від одного білою фарбою намальовані кола, кожен по 2,5 метра в діаметрі, де можна зручно влаштуватися, щоб погрітися на сонці.

Domino Park у Брукліні (округ у Нью-Йорку, США) bbc.com

Ресторан в австралійському Сіднеї підійшов ще оригінальніше до правил соціального дистанціювання. Тепер там між клієнтами за столами сидять картонні зображення людей. Водночас фоном грає записаний гул розмов, щоб створити ілюзію масовості.

Ресторан Five Dock Dining у Сіднеї, Австралія bbc.com

Досить милим способом вирішили розділити відвідувачів одне від одного в ресторані Бангкока, Таїланд. Там між людьми сидять чарівні плюшеві панди.

Ресторан у Бангкоку, Таїланд bbc.com

Ресторан Penguin Eat Shabu у Бангкоку, Таїланд bbc.com

У техаському Х'юстоні перукарня встановила пластикові бар'єри, які теж поділяють крісла з клієнтами – так місце стало схожим на лабіринт, де можна легко не помітити прозорої стіни.

Перукарня Bella Rinova в Х'юстоні (штат Техас, США) bbc.com

Тоді як в одній із середніх шкіл у Брюсселі, Бельгія, всю територію заднього двору розкреслили шестикутниками, аби усні не забували про те, що потрібно дотримуватися дистанції.

Школа в Брюсселі, Бельгія bbc.com

Мечеть Мухаммеда аль-Аміна в Бейруті, Ліван bbc.com

Ресторан у Мілані, Італія bbc.com

Церква Санта-Барбара в Мадриді, Іспанія bbc.com

Школа в Албанії bbc.com

Ліфт у Всесвітньому торговому центрі в Коломбо, Шрі-Ланка bbc.com

Трамвайна платформа в Ніцці, Франція bbc.com

Тимчасовий табір для бездомних у Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося наочне відео про те, наскільки важливо людям дотримуватися дистанції хоча б у 1,5 метра, щоб запобігти можливості заразиться коронавірусом.

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