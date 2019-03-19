Названо ім'я ще одного лобіста Януковича в Білому домі

Юриста Білого дому за президентства Барака Обами Грегорі Крейга запідозрили в лобіюванні інтересів українського лідера-втікача Віктора Януковича.

Незабаром американцеві можуть бути висунуті звинувачення у співпраці з засудженим за незаконну лобістську діяльність екс-главою виборчого штабу президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, пише The New York Times.

"Справа, що стосується адвоката Грегорі Б. Крейга, була передана в січні від федеральних прокурорів у Нью-Йорку прокуратурі у Вашингтоні", – повідомило видання.

Крейг і Обама

Відзначається, що доручення Манафорта Крейг міг виконувати, займаючи посаду керуючого партнера у великій юридичній фірмі Skadden Arps.

Крім цього, його можуть звинуватити в тому, що він вводив в оману і робив помилкові заяви іншим партнерам в юридичній фірмі і Мін'юсті, пов'язані зі звітом у справі Юлії Тимошенко. Тоді компанія зробила висновок, що Янукович не причетний до ув'язнення Тимошенко.

Примітно, що дав пораду Міністерству юстиції України укласти контракт із зазначеною американською фірмою саме Манафорт. Для такої роботи Skadden повинна була зареєструватися як іноземний агент, але не зробила цього.

Грегорі Крейг

Пол Манафорт

Крейг же залишив компанію, як тільки слідство почало перевіряти його зв'язки з Манафортом.

При цьому, Міністерство юстиції США анонсувало подальші розслідування іноземного впливу на американську політику, оскільки справа Манафорта, яку веде спецпрокурор Роберт Міллер, показала слабкі місця США в цій сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пола Манафорта засудили до 7,5 років позбавлення волі за злочини, пов'язані з лобіюванням інтересів Януковича.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся