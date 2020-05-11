Названо ім'я російського посла, який привіз отруту для вбивства мера Праги

Російський дипломат Андрій Кончаков нібито провіз у Чехію отруту рицин для замаху на мера Праги Зденека Гржиба.

Як пише "Радіо Свобода", чеські ЗМІ повідомляли, що Кончак є в.о. голови відділення "Росспівробітництва" в Празі. Це відомство є державним агентством, що підпорядковується Міністерству закордонних справ РФ.

Андрій Кончаков

Чеський портал Seznam Zprávy написав, що сам Кончаков підтвердив, що перевозив вантаж: "Це, напевно, якась помилка, я віз у валізі дезінфекцію і цукерки". Сайт зазначив, що в такий спосіб росіянин побічно підтвердив один з моментів із попередніх повідомлень про прибуття до Праги людини з дипломатичним паспортом – що він міг везти рицин саме в валізі.

У статті йдеться про те, що Служба безпеки та інформації Чехії вважає Кончакова працівником однієї з російських спецслужб. Цю інформацію чеському виданню підтвердили джерела в місцевих спецслужбах.

У "Росспівробітництві" назвали причетність їхнього співробітника "бездоказовою провокацією".

"Це, звісно, в чистому вигляді провокація. Є сили, які хочуть посилити цю негативну реакцію. Наш представник у Чехії – молода людина, володіє чеською мовою, добре ставиться до цієї країни та любить її. Вважаю, що це бездоказова, безпідставна провокація з боку чеської влади в логіці тих дій, які вони роблять останнім часом", – сказала глава відомства Елеонора Митрофанова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чеські ЗМІ писали, що в Чехію за дипломатичним паспортом нібито прибув співробітник російської спецслужби, щоб отруїти мера Праги.

Пізніше президент Чехії Мілош Земан став на бік Кремля, спростувавши заяви про те, що Росія готувала гучне вбивство чеських політиків за допомогою отрути.