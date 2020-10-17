Названо ім'я москвича, який обезголовив вчителя у Франції
Учителя історії в передмісті Парижа убив 18-річний москвич із чеченським корінням Абдулак Анзоров.
Як повідомляє телеканал BFM TV з посиланням на французьку поліцію, зловмисник не потрапляв у поле зору спецслужб і не фігурував у досьє радикалізованих осіб.
У російському посольстві підтвердили, що йдеться про вихідця з РФ, і запросили більш детальну інформацію у французької влади.
За інформацією France 24, усього у справі затримані вже дев'ять осіб. Зокрема, поліція затримала чотирьох родичів зловмисника, один із яких неповнолітній. Ще троє входять до близького кола злочинця, але не є членами його сім'ї.
Також затримано двох батьків, які були не згодні з рішенням вчителя показати дітям карикатури на пророка Мухаммеда.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 жовтня в місті Конфлан-Сент-Онорін (27 км від Парижа) біля місцевої школи 18-річний підліток чеченського походження, вигукуючи ісламістські гасла, обезголовив людину.
Жертва – учитель історії та географії – показував своїм учням карикатури на Мухаммеда під час уроку свободи слова.
Терорист перебував на місці злочину, коли його помітили поліцейські. Їм він погрожував ножем, а потім втік. Через деякий час поліцейські виявили його в сусідньому місті Ераньї й випустили в підозрюваного кілька куль. Він помер від поранень.
Перед убивством вчителя москвич опублікував у Twitter фото його відрізаної голови. Також він звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона, заявивши, що "стратив одного з ваших пекельних псів, який посмів принизити Мухаммеда". Зараз акаунт злочинця заблокований.