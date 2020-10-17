Названо ім'я москвича, який обезголовив вчителя у Франції

Вчителі історії в передмісті Парижа убив 18-річний москвич з чеченським корінням Абдулак Анзоров.

Як повідомляє телеканал BFM TV з посиланням на французьку поліцію, зловмисник не потрапляв у поле зору спецслужб і не фігурував у досьє радикалізованих осіб.

У російському посольстві підтвердили, що мова йде про вихідця з РФ, і запросили більш детальну інформацію у французької влади.

За інформацією France 24, всього у справі затримані вже дев'ять осіб. Зокрема, поліція затримала чотирьох родичів зловмисника, один з яких неповнолітній. Ще троє входять до близького кола злочинця, але не є членами його сім'ї.

Також затримано двох батьків, які були незгодні з рішенням вчителя показати дітям карикатури на пророка Мухаммеда.

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