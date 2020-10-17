Названо ім'я москвича, який обезголовив вчителя у Франції

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
3,1 т.

  • Зловмисник раніше не потрапляв у поле зору спецслужб

  • У російському посольстві підтвердили, що вбивця – виходець з РФ

  • Всього у справі затримано вже дев'ять осіб

У справі про вбивство затримано дев'ять осіб

Вчителі історії в передмісті Парижа убив 18-річний москвич з чеченським корінням Абдулак Анзоров.

Як повідомляє телеканал BFM TV з посиланням на французьку поліцію, зловмисник не потрапляв у поле зору спецслужб і не фігурував у досьє радикалізованих осіб.

У російському посольстві підтвердили, що мова йде про вихідця з РФ, і запросили більш детальну інформацію у французької влади.

За інформацією France 24, всього у справі затримані вже дев'ять осіб. Зокрема, поліція затримала чотирьох родичів зловмисника, один з яких неповнолітній. Ще троє входять до близького кола злочинця, але не є членами його сім'ї.

Також затримано двох батьків, які були незгодні з рішенням вчителя показати дітям карикатури на пророка Мухаммеда.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 16 жовтня в місті Конфлан-Сент-Онорін (27 км від Парижа) біля місцевої школи 18-річний підліток чеченського походження, вигукуючи ісламістські гасла, обезголовив людину.

  • Жертва – учитель історії та географії – показував своїм учням карикатури на Мухаммеда під час уроку свободи слова.

  • Терорист знаходився на місці злочину, коли його помітили поліцейські. Їм він погрожував ножем, а потім втік. Через деякий час поліцейські виявили його в сусідньому місті Еран'ї і випустили в підозрюваного кілька куль. Він помер від поранень.

  • Перед вбивством вчителя москвич опублікував у Twitter фото його відрізаної голови. Також він звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона, заявивши, що "стратив одного з ваших пекельних псів, який посмів принизити Мухаммеда". Зараз аккаунт злочинця заблокований.

Франціявбивство