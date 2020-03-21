Названий новий епіцентр коронавірусу: за 45 днів буде гірше, ніж в Італії

Коронавірусом у Нью-Йорку заразилися вже більш як 5 тисяч осіб, що є третиною всіх випадків COVID-19 у США.
У такий спосіб штат став епіцентром захворювання в країні. За словами губернатора Нью-Йорку Ендрю Куомо, найближчими днями ситуація буде тільки погіршуватися, повідомляє CNBC.
Він зазначив, що за 45 днів очікується пік захворювання. Кількість заражених може збільшитися до 110 тисяч. Водночас у штаті є всього 53 тисячі лікарняних ліжок.
Нью-Йорк
key-journal.com
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо підкреслив, що нестача необхідних медичних засобів настане через два-три тижні, якщо недуга продовжить поширюватися з такою ж швидкістю.
Містян попросили виходити на вулицю тільки в разі крайньої необхідності, а також триматися на відстані від інших перехожих.
Всього з початку спалаху коронавірусу в США COVID-19 підхопили понад 19 тисяч осіб. 250 з них загинули, 147 вдалося вилікувати.
Як писав OBOZREVATEL раніше, Італія побила черговий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу. За добу від COVID-19 там померли 627 осіб.
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