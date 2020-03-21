Названий новий епіцентр коронавірусу: за 45 днів буде гірше, ніж в Італії

Коронавірусом у Нью-Йорку заразилися вже більш як 5 тисяч осіб, що є третиною всіх випадків COVID-19 у США.

У такий спосіб штат став епіцентром захворювання в країні. За словами губернатора Нью-Йорку Ендрю Куомо, найближчими днями ситуація буде тільки погіршуватися, повідомляє CNBC.

Він зазначив, що за 45 днів очікується пік захворювання. Кількість заражених може збільшитися до 110 тисяч. Водночас у штаті є всього 53 тисячі лікарняних ліжок.

Нью-Йорк key-journal.com

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо підкреслив, що нестача необхідних медичних засобів настане через два-три тижні, якщо недуга продовжить поширюватися з такою ж швидкістю.

Містян попросили виходити на вулицю тільки в разі крайньої необхідності, а також триматися на відстані від інших перехожих.

Всього з початку спалаху коронавірусу в США COVID-19 підхопили понад 19 тисяч осіб. 250 з них загинули, 147 вдалося вилікувати.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Італія побила черговий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу. За добу від COVID-19 там померли 627 осіб.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!