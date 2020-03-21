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21 березня • оновлено в 09:37
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Названий новий епіцентр коронавірусу: за 45 днів буде гірше, ніж в Італії

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Коронавірусом у Нью-Йорку заразилися вже більш як 5 тисяч осіб, що є третиною всіх випадків COVID-19 у США.

У такий спосіб штат став епіцентром захворювання в країні. За словами губернатора Нью-Йорку Ендрю Куомо, найближчими днями ситуація буде тільки погіршуватися, повідомляє CNBC.

Він зазначив, що за 45 днів очікується пік захворювання. Кількість заражених може збільшитися до 110 тисяч. Водночас у штаті є всього 53 тисячі лікарняних ліжок.

Нью-Йорк

Нью-Йорк

key-journal.com

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо підкреслив, що нестача необхідних медичних засобів настане через два-три тижні, якщо недуга продовжить поширюватися з такою ж швидкістю.

Містян попросили виходити на вулицю тільки в разі крайньої необхідності, а також триматися на відстані від інших перехожих.

Всього з початку спалаху коронавірусу в США COVID-19 підхопили понад 19 тисяч осіб. 250 з них загинули, 147 вдалося вилікувати.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Італія побила черговий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу. За добу від COVID-19 там померли 627 осіб.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
США Нью Йорк
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хорошо, что на Украине самые лучшие врачи в мире, и всего 50 заболевших или кто-то звездит?
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0
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Украина обязана оказать помощь Другу и отдать все аппараты ИВЛ. Американцам они сейчас нужнее.
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5
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Горелов Сергей, Какол даже за сало своё помрёт, но не отдаст
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0
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Овчаренко Владимир
Овчаренко Владимир
Горелов Сергей, Они их продадут
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