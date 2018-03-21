Названий несподіваний помічник Путіна на виборах

Президент Росії Володимир Путін на чергових президентських виборах "виконав важке завдання".

У цьому йому допоміг опозиціонер Олексій Навальний, - сказав "Обозревателю" російський економіст, член Ради Фонду "Ліберальна місія" Сергій Жаворонков.

"Путін перевищив кількість голосів і відсоток явки, отримані в 2012 році - не лише по Росії в цілому, але й у великих містах, де більше спостерігачів, де більший контроль за виборами", - констатував він.

Жаворонков, який особисто взяв участь у виборах в якості спостерігача, запевнив: "Я не помітив фальсифікацій, хоча я є досить досвідченою людиною".

Таким чином, "Путіну вдалося виконати важке завдання - підняти явку своїх і опустити явку чужих", - визнав Жаворонков. При цьому він зауважив: "Зазвичай, якщо піднімаєш явку, то піднімаєш явку, зокрема і своїх ворогів. А йому вдалося розпаралелити ці процеси, в чому йому дуже допоміг Олексій Навальний. Заклики до бойкоту виборів діяли виключно на опозиційного виборця, а прихильникам Путіна вони були глибоко байдужі", - пояснив економіст.

Як писав "Обозреватель", 18 березня у Росії відбулися вибори президента, озвучені офіційні підсумки.