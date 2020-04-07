Названі місця на планеті, де ще немає коронавірусу

На планеті Земля залишилося кілька країн, де ще не зафіксували випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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Серед таких країн є, як закриті тоталітарні держави, так і острівні країни, передає ВВС.

Так, COVID-19 поки не виявлено в наступних країнах: Коморські острови, Кірібаті, Лесото, Маршаллові острови, Мікронезія, Науру, Північна Корея, Палау, Самоа, Сан-Томе і Прінсіпі, Соломонові острови, Таджикистан, Тонга, Туркменістан, Тувалу, Вануату і Ємен.

Пандемія COVID-19

Проте наголошується, що, наприклад, в КНДР і Ємені випадки зараження просто офіційно не реєструються.

В основному хвороба не добралася до маленьких островів, куди майже не їздять туристи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 6 квітня в Україні єдиною областю, яку COVID-19 до сих пір не зачепив, залишається Миколаївська.

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