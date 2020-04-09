Названа раса, яка найбільше ризикує померти від коронавірусу

Афроамериканці найбільше схильні до смерті від нового китайського коронавірусу, ніж представники інших рас.

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До такого висновку дійшли експерти зі США, підрахувавши кількість смертей від COVID-19 у різних штатах. Про це повідомляє Reuters.

Так, за словами губернатора Луїзіани Джона Едвардса, більше 70 відсотків загиблих – темношкірі. Водночас афроамериканці – це 33 відсотки населення штату.

У США вважають, що афроамериканці найбільше схильні до смерті від коронавірусу

Згідно зі статистикою, наданою державним органом охорони здоров'я США, в Іллінойсі майже 40% від усіх випадків смерті від коронавірусу траплялися серед темношкірих. Однак афроамериканці там становлять лише 14,6% населення. У штаті Мічиган: 40% загиблих афроамериканців, тоді як усього їх мешкає там 14%.

Водночас багато штатів США, враховуючи Нью-Йорк, який найбільше постраждав від COVID-19, не оприлюднювали демографічні дані, що показують кількість зараження вірусом для різних расових груп.

У США вважають, що афроамериканці найбільше схильні до смерті від коронавірусу

На думку представників влади, це пов'язано з недоступністю медичної допомоги для темношкірих. Також афроамериканці частіше страждають від діабету і серцево-судинних захворювань.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп також говорив про подібну статистику. У зв'язку з чим Білий дім ухвалив рішення надавати цій групі населення додаткову підтримку. Про які саме заходи йдеться, американський лідер не уточнив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Британії і США помітили тривожну закономірність, зазначивши, що етнічні меншини сильніше інших ризикують заразитися коронавірусом.