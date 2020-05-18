Названа причина загадкової смерті експосла Китаю в Україні

Посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей помер від природних причин, пов'язаних зі здоров'ям.

Про це говорять результати попереднього ув'язнення смерті дипломата, передає агентство "Сіньхуа".

Проте наголошується, що подробиці смерті вимагають подальшого уточнення.

Ду Вей і Леонід Кучма The Times of Israel

Нагадаємо, що посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим у своїй офіційній резиденції 17 травня. Дипломат з 2016 по 2020 рік працював послом Китаю в Україні, а в Ізраїль перебрався лише в лютому поточного року в зв'язку з пандемією COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол Словаччини в Білорусі Йозеф Мігаш подав у відставку після того, як відвідав парад на 9 травня в Мінську.

Також українського посла в Туреччині Андрія Сібіху обурило виконання радянської пісні "Катюша" в курортному місті Аланья 9 травня.

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