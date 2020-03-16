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16 березня • оновлено в 02:45
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Названа причина високої смертності від коронавірусу в Італії

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Ризик смертельного результату у випадку зараження новим китайським коронавірусом підвищується із віком.

Саме тому така висока смертність від COVID-19 спостерігається в Італії. Про це в інтерв'ю " РБК" заявила представниця ВООЗ Меліта Вуйновіч.

За її словами, пандемію неможливо розпізнати і люди просто могли не розуміти, що вони хворі, а також не знати про симптоми й те, куди з ними звертатися.

В Італії від коронавірусу померло більше людей похилого віку

В Італії від коронавірусу померло більше людей похилого віку

"Там, мабуть, одразу захворіло дуже багато людей, але як це трапилося, незрозуміло, нині ведуться дослідження спільно з експертами", – каже Вуйновіч.

Вона підкреслила, що чим старше населення, тим вища смертність. Тому, ймовірно, в Італії і зареєстровано так багато смертей від коронавірусу.

Зазначимо, що ця країна займає перше місце в Європі за масштабами виявлених випадків COVID-19. Так, станом на 15 березня в Італії коронавірус діагностували у понад у 21 157 громадян, від пандемії померла 1441 людина.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у низці міст Італії люди, змушені сидіти вдома через карантин у зв’язку з коронавірусом, запустили підбадьорливий музичний флешмоб "Звук" і співають пісні з вікон своїх балконів.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
смерть вірус
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asfasf asdas
asfasf asdas
Как спасти себя от КОРОНАВИРУСА ? Суть в том что вирус не цепляется к тем у кого сильный иммунитет, значит если поднять иммунитет то можно вообще не заразиться или переболеть без осложнения (которые вызывают смерть), так вот есть наш препарат который отлично поднимает иммунитет, опробовано и реально помогает, вот о нем и главный иммунолог говорит ---- http://xx.org.ua/minzdrav
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