Названа причина руйнівної пожежі в соборі Паризької Богоматері

Найбільш імовірною причиною масштабної пожежі в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції називають неполадки з електрикою.

Як пише 360tv, джерела трьох ЗМІ ( Associated Press, CNN, Le Parisien ) у французькій поліції назвали саме це причиною загоряння.

Відзначається, що наразі слідство розглядає версію короткого замикання. Осередок спалаху був розташований біля основи шпиля собору.

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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