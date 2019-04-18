Названа причина руйнівної пожежі в соборі Паризької Богоматері

Найбільш імовірною причиною масштабної пожежі в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції називають неполадки з електрикою.
Як пише 360tv, джерела трьох ЗМІ ( Associated Press, CNN, Le Parisien ) у французькій поліції назвали саме це причиною загоряння.
Відзначається, що наразі слідство розглядає версію короткого замикання. Осередок спалаху був розташований біля основи шпиля собору.
BBC
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежу, що розгорілася 15 квітня, повністю змогли згасити лише через 12 годин.
Вогонь обрушив шпиль, годинник і дах споруди, проте основні конструкції собору вдалося врятувати, як і безцінні святині, збережені в Нотр-Дамі.
З'явилося відео обвалення шпиля та даху Нотр-Дам-де-Парі.
У мережі згадали, як виглядав собор Паризької Богоматері до пожежі.
За оцінками реставраторів, на реконструкцію Нотр-Дама знадобиться кілька сотень мільйонів євро.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал