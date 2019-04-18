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Названа причина руйнівної пожежі в соборі Паризької Богоматері

2.1тЧитати матеріал російською

Найбільш імовірною причиною масштабної пожежі в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції називають неполадки з електрикою.

Як пише 360tv, джерела трьох ЗМІ ( Associated Press, CNN, Le Parisien ) у французькій поліції назвали саме це причиною загоряння.

Відзначається, що наразі слідство розглядає версію короткого замикання. Осередок спалаху був розташований біля основи шпиля собору.

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Названа причина руйнівної пожежі в соборі Паризької Богоматері

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
ФранціяПариж
Тег
пожежа
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