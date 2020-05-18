Носіння захисної маски може допомогти коронавірусу проникнути в мозок та створити ще більшу загрозу для здоров'я.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У цьому переконує колишній нейрохірург, автор наукових робіт із США, доктор Рассел Блейлок, передає The Science Times. Він також попередив, що маски не здатні повністю захистити від COVID-19 і загалом зараження хвороботворними мікроорганізмами.

На думку лікаря, лише хворі люди повинні носити маску, яка не дасть шансу вирватися "частинкам вірусу". Але водночас фахівець зазначає: якщо інфекція й надалі концентруватиметься та циркулюватиме в носових проходах, то в підсумку нібито може потрапити в мозок.

Носіння маски в разі коронавірусу може бути небезпечним

"Немає наукових доказів, які вимагають використання лицьової маски для профілактичних заходів у разі коронавірусу", – заявив доктор Блейлок, додавши, що тепер вчені, навпаки, намагаються з'ясувати небезпеку носіння маски, особливо протягом тривалого часу.

Вони передбачають підвищений опір дихальних шляхів, накопичення вуглекислого газу, гіпоксію або недостатнє постачання киснем, головні болі та навіть інші небезпечні для життя ускладнення.

Зокрема, під час дослідження Національної університетської лікарні Тайваню було виявлено, що використання медичними працівниками масок N95 зумовлює в них гіпоксемію, низький рівень кисню в крові та гіперкапнію (стан, який спричинює надмірна кількість CO2 у крові).

Обличчя медика від тривалого носіння захисної маски

В іншому дослідженні повідомлялося про появу головного болю в медиків, які використовують ту ж захисну маску для обличчя. Точно так само було виявлено, що вагітні жінки відчувають проблеми з диханням, пов'язані з використанням маски N95.

"Тож не можна нападати або критикувати здорових людей, які не носять масок, оскільки дослідження показують, що це врешті-решт може виявитися набагато мудрішим вибором", – підкреслив доктор Блейлок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медичні маски можуть бути небезпечні для дітей віком до двох років. Під час їхнього носіння існує ризик задушення, а також підвищується ймовірність заразитися вірусом.