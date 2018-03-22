Названа можлива дата зустрічі Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним не раніше листопада 2018 року під час саміту G20, який пройде в Аргентині.

Джерела в Білому домі зазначили, що до цього терміну графіки лідерів двох держав ніяк не перетинаються, пише "Lenta.ru" із посиланням на The Washington Post.

Також інформатори додали, що адміністрація Трампа була здивована його заявою під час телефонної розмови з Путіним про очікування швидкої зустрічі, адже до дзвінка про це абсолютно не йшлося.

Як повідомляв "Обозреватель", Держдеп США пояснив телефонну розмову Трампа з Путіним, у якій він привітав президента США з перемогою на виборах, дипломатичним протоколом. Однак сенатор від штату Арізона Джон Маккейн жорстко розкритикував американського лідера за цей вчинок.