Названо країну в Європі з найвищою смертністю від COVID-19 за час пандемії

В Італії кількість летальних випадків серед інфікованих COVID-19 із початку пандемії перевищила 70 тисяч, що стало найвищим показником смертності в Європі.

Про це повідомило видання Corriere Della Sera. Італія стала п'ятою країною у світі, де кількість смертей перевищила 70 тисяч осіб.

"Пандемія принесла величезні людські жертви і стала серйозним випробуванням для наших звичок", – заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.

Він закликав громадян посилити пильність, щоби протистояти пандемії з найменшими людськими втратами.

Італія за кількістю смертей стала п'ятою у світі – після США, Бразилії, Індії та Мексики.

Кількість тестів, проведених в Італії за минулу добу, зросла до 175 364 порівняно з 166 205 днем ​​раніше. Відсоток позитивних результатів коливається в межах від 8% до 8,3%. Цей показник залишається стабільним протягом кількох місяців.

За минулу добу в Італії зареєстровано понад 14,5 тисяч нових випадків зараження COVID-19, померли від ускладнень, спричинених хворобою, 553 людини.

Статистика COVID-19 в Італії Worldmeters

Показник смертності від COVID-19 в Італії Worldmeters

Нагадаємо, що початок масової вакцинації від коронавірусу в Італії заплановано на другу половину січня 2021 року. Заплановано вакцинувати 1,7 млн ​​осіб, для цього потрібно 3,4 млн доз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році в Італії може бути зареєстровано понад 700 тисяч смертей, що є найвищим показником із часів Другої світової війни. Такий високий показник пов'язаний із пандемією COVID-19.