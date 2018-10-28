Назріває Третя світова? США перекинули до Європи рекордну кількість озброєння

У жовтні США поставили на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині близько ста контейнерів з різними боєприпасами і спорядженням.

Про це сказано на сайті авіабази Рамштайн, яка є найбільшим закордонним опорним військовим пунктом американських військових. Там же Там розташований штаб європейського командування військово-повітряних сил США.

У Пентагоні заявили, що таке рішення було прийнято для того, щоб мати можливість "оперативно реагувати на загрози з боку агресивних сил".

У XXI столітті це найбільша для США поставка озброєння в Європу. Для її здійснення знадобилося 900 авіарейсів протягом майже трьох місяців.

Відзначимо, зараз в Норвегії країни НАТО проводять найбільші за 30 років навчання, участь в яких беруть 50 тисяч військових з 30 країн Альянсу і партнерів, 10 тисяч транспортних засобів, а також близько 300 літаків і кораблів.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні Путін вирішив стягнути до кордонів Євросоюзу новітнє озброєння.

При цьому незадовго до цього Росія в ООН публічно оголосила про те, що готується до війни з США.