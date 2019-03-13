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"Називайте речі своїми іменами - в Європі йде війна!" Президент Естонії потужно підтримала Україну в ООН

1.3тЧитати матеріал російською

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала не забувати, що в Європі йде війна.

Про це вона заявила 12 березня на прес-конференції в штаб-квартирі ООН, нагадавши про велику кількість переміщених осіб в Україні, повідомив "Укрінформ".

На думку Кальюлайд, необхідно знайти рішення цього тривалого конфлікту:

"Потрібно називати речі своїми іменами. У Європі йде війна. Ми можемо намагатися цього не помічати, але в нашій розвиненій Європі більше мільйона внутрішньо переміщених осіб, біженців в Україні", - заявила президент Естонії.

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Президент Естонії Керсті Кальюлайд

Президент Естонії Керсті Кальюлайд

Укрінформ

Вона також попросила відпустити полонених українських моряків і політв'язнів.

"Я дійсно готова додати свій голос до всіх, хто закликає: "Будь ласка, відпустіть цих людей, які ув'язнені, моряків та інших людей, що знаходяться в тюрмах!"- сказала вона.

Підсумовуючи, Кальюлайд додала, що важливо не мовчати, а правильні слова можуть бути не менш важливі, ніж дії.

"Знаєте, ми не тільки повинні діяти. Іноді важливо і говорити. Тому, коли ми не мовчимо, ми вже рухаємося до стану, в якому буде можливо знайти реальні рішення", - підсумувала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, служба зовнішньої розвідки Естонії після оцінки загроз військових дій прийшла до висновку, що Российская Федерация в 2019 році може підготуватися до збройного конфлікту з країнами НАТО і спробувати втрутитися у вибори в Європарламент.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійська воєнна загроза
Місце
Естонія
Теги
НАТОполонені моряки
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
А где она была когда в Европе действительно война была,америханцы бомбили Югославию?
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