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Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду

148.8тЧитати матеріал російською

У Росії в результаті сильної зливи, яка пройшла 24 жовтня, у низці населених пунктів Краснодарського краю введено режим надзвичайної ситуації.

Зокрема, в місті Туапсе практично всі вулиці пішли під воду, рух транспорту був паралізований (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У результаті проходження циклону територією Краснодарського краю, що супроводжується випаданням рясних опадів у вигляді дощу (116 мм за 6 годин), сталося часткове затоплення території МО Туапсинський район: н.п. Шаумян, Ципка, Гірський, Кривеньковська, місто Туапсе, залізничні станції Гойтх і Пшиш, перегін Туапсе-Апшеронськ, ділянка автодороги Індюк - Кривенківська", - інформує прес-служба МНС РФ.

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Через сходження селів на ст. Чіліпси і перегоні Грецький - Кривенківська припинено залізничне сполучення. У селі Ципка стихія зруйнувала автодорожній міст.

Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду

За попередніми даними, затопило 315 домоволодінь із 950 жителями і 57 соціально-значущих об'єктів. Людей із найбільш постраждалих від негоди будинків евакуювали рятувальники. Інформації про жертв немає.

Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду
Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Ужгороді пройшов потужний ураган. Сильний вітер, який супроводжувався зливою, пошкодив безліч дерев.

Місце
Росія
Об'єкти
зливаураганпогодафотографиивидео
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Комментарии на сайте не модерированы
pompadur marselina
pompadur marselina
Во Флориде (США), неделю назад, прошел мощнейший ураган, погибли около 40 человек, разрушены и затоплены тысячи домов! И ни одна укровская блять не написала НИ ОДНОГО соболезнования населению Майами и штата Южная Каролина! При этом только во Флориде убытки составили ок.$20 млрд.! Эти ублюдки ждут только бесплатных подачек со всего мира, не утруждая себя даже бесплатным сочувствием! А когда в России случается что то подобное, даже без жертв и разрушений, то сразу поднимается такой радостный вой и скулеж, как будто на собачий питомник завезли грузовик с вонючими костями!
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Зубач Дима
Зубач Дима
А может это рай?
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Антирос Сеня
Антирос Сеня
Це вам за Крим!
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