Наздогнав армагеддон: у Росії ціле місто пішло під воду

У Росії в результаті сильної зливи, яка пройшла 24 жовтня, у низці населених пунктів Краснодарського краю введено режим надзвичайної ситуації.

Зокрема, в місті Туапсе практично всі вулиці пішли під воду, рух транспорту був паралізований (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У результаті проходження циклону територією Краснодарського краю, що супроводжується випаданням рясних опадів у вигляді дощу (116 мм за 6 годин), сталося часткове затоплення території МО Туапсинський район: н.п. Шаумян, Ципка, Гірський, Кривеньковська, місто Туапсе, залізничні станції Гойтх і Пшиш, перегін Туапсе-Апшеронськ, ділянка автодороги Індюк - Кривенківська", - інформує прес-служба МНС РФ.

Через сходження селів на ст. Чіліпси і перегоні Грецький - Кривенківська припинено залізничне сполучення. У селі Ципка стихія зруйнувала автодорожній міст.

За попередніми даними, затопило 315 домоволодінь із 950 жителями і 57 соціально-значущих об'єктів. Людей із найбільш постраждалих від негоди будинків евакуювали рятувальники. Інформації про жертв немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Ужгороді пройшов потужний ураган. Сильний вітер, який супроводжувався зливою, пошкодив безліч дерев.