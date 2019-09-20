Наздоганяє! У НАТО забили на сполох через Росію

Перевага НАТО над Росією істотно скоротилася, а РФ є потужним конкурентом.

Таку заяву зробив голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, передає "Голос Америки".

У зв'язку з цим союзники мають зробити все, щоб кожне їхнє рішення ґрунтувалося на стратегії.

"Росія – конкурент, і перевага НАТО над Росією скоротилася", – заявив генерал.

Данфорд додав, що саме тому Альянс схвалив у травні нову стратегію.

"Ситуація багато в чому схожа зі становищем у США. Ми не стикалися із серйозною конкуренцією у 1990-х роках, і тепер треба ухвалювати набагато більш продумані рішення у процесі розвитку потенціалу, оцінок, розробки концепцій і стратегії – саме це має бути у центрі уваги", – сказав він.

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, генсек НАТО звинуватив Росію у розробці небезпечної зброї.

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