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20 вересня • оновлено в 11:26
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Наздоганяє! У НАТО забили на сполох через Росію

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Перевага НАТО над Росією істотно скоротилася, а РФ є потужним конкурентом.

Таку заяву зробив голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, передає "Голос Америки".

У зв'язку з цим союзники мають зробити все, щоб кожне їхнє рішення ґрунтувалося на стратегії.

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"Росія – конкурент, і перевага НАТО над Росією скоротилася", – заявив генерал.

Данфорд додав, що саме тому Альянс схвалив у травні нову стратегію.

"Ситуація багато в чому схожа зі становищем у США. Ми не стикалися із серйозною конкуренцією у 1990-х роках, і тепер треба ухвалювати набагато більш продумані рішення у процесі розвитку потенціалу, оцінок, розробки концепцій і стратегії – саме це має бути у центрі уваги", – сказав він.

Наздоганяє! У НАТО забили на сполох через Росію

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, генсек НАТО звинуватив Росію у розробці небезпечної зброї.

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Місце
США
Тег
НАТО
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да не,мазепинцы,это всё мультики.А когда ещё вы к НАТЕ присоединитесь,да со своим мощным флотом...ууууххххх.Прям дрожь по всему телу.
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филипп филипыч
филипп филипыч
зрадопятница продолжается)
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Хозяин польского быд"ла уже заранее ссыт))))))
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