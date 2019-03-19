Назарбаєва змінить жінка? Названий імовірний наступник глави Казахстану

Президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який оголосив про відхід у відставку, може замінити його дочка Дарига Назарбаєва.

Такої думки дотримується безліч експертів. Як передає "Супутник", на думку політолога, директора центру актуальних досліджень "Альтернатива" Андрія Чеботарьова, перелік імовірних наступників Назарбаєва варто поділити на дві групи: членів сім'ї та людей з оточення політика.

Нурсултан Назарбаєв ZN.ua

За його словами, першою в цьому рейтингу йде саме дочка Дарига, яка є депутатом сенату державного парламенту. Крім неї претендують і мають шанси очолити республіку перший заступник голови Комітету національної безпеки Самат Абіш і голова правління "Самрук-Казина" Ахметжан Єсимов.

Дарига Назарбаєва sputnik.kg

Чеботарьов вважає, що четвірку ймовірних наступників замикає зять Назарбаєва Тимур Кулібаєв, який в останні роки дещо відійшов від політики, проте "це досить впливова персона".

Новини Назарбаєв перед відставкою поспілкувався з Путіним

Самат Абіш Скріншот з відео

Ахметжан Єсимов Informburo.kz

З наближених до нинішнього президента політолог назвав спікера сенату Касим-Жомарт Токаєва і спікера мажилісу (нижня палата парламенту) Нурлана Нігматуліна, керівника адміністрації президента Адильбека Джаксибекова, голову КНБ (Комітет національної безпеки) Каріма Масімова, а також одного з найбагатших бізнесменів Казахстану Булата Утемуратова, назвавши його "тіньовим кардиналом".

Відзначимо, у Назарбаєва крім Дариги є ще дві дочки: Дінара, яка очолює Фонд освіти імені М. А. Назарбаєва й Алія, яка займається бізнесом і керує будівельною компанією "Елітбуд". У президента Казахстану також є вісім онуків і п'ять правнуків. Один з онуків, Айсултан, перебуває в Росії, де лікується від наркозалежності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаєв, який склав із себе повноваження президента Казахстану, очолить Раду безпеки республіки.

Новим тимчасовим главою Казахстану оголосили голову сенату і колишнього прем'єр-міністра країни Касима-Жомарта Токаєва.

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