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''Назарбаєв залишається'': розкрито нові деталі відставки президента Казахстану

2.5тЧитати матеріал російською

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який подав у відставку після майже 30-річного правління, негласно готувався до цього кроку цілий рік. Для свого відходу від влади казахський лідер навмисне обрав момент, коли Кремль занадто зайнятий Україною.

Про це розповів в ефірі ObozTV аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич. За його словами, Назарбаєв подбав про те, щоб після відставки повністю зберегти контроль над країною.

"У Назарбаєва, з одного боку, є проблеми зі здоров'ям, він немолодий, йому 78 років. Він кілька разів був госпіталізований, його не було тиждень і більше. Відповідно, він міг втомитися. З іншого боку, підготовку до транзиту влади Назарбаєв вів з початку 2018 року", — сказав Тишкевич.

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Як наголосив аналітик, "Назарбаєв нікуди не зникає, він залишається", оскільки в Казахстані активно розвивається культ особи президента і його вже оголосили "батьком нації".

За його словами, багаторічний казахський лідер розглядає кілька кандидатур наступників. Зокрема це донька Даріга Назарбаєва, племінник Самат Абішев, а також "гаманці сім'ї" — спікер парламенту Касим-Жомарт Токаєв і глава державного інвестиційного фонду "Самрук Казин" Ахметжан Єсимов.

Тишкевич зазначив, що Назарбаєв перед відставкою зачистив можливих конкурентів.

"Було нещодавнє рішення Назарбаєва про відставку уряду. Це означає, що не залишилося політиків-важковаговиків, які могли б претендувати на посаду президента, оскільки президентом може бути людина, яка має п'ятирічний стаж роботи на держслужбі або у виборних органах", — пояснив експерт.

Також, за його словами, була змінена система висування кандидатів на посаду президента: "Його може висунути тільки республіканське громадське об'єднання, навіть не політичні партії. Таким чином одразу відсувається частина політикуму Казахстану. По-друге, після висування ця кандидатура має зібрати підписи не менш ніж 1% виборців Казахстану. Це неможливо зробити без адмінресурсу".

Експерт вважає, що Назарбаєв вирішив прискорити передачу влади, поки Росія, зайнята українськими виборами, послабила вплив на внутрішні процеси у Казахстані.

Нурсултан Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв

uralskweek.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Нурсултан НазарбаєвІгар Тишкевіч
Місце
Казахстан
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Узнав, что дочь Назарбаева стала спикером парламента, Лукашенко неожиданно заметил, как повзрослел его Коля…
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