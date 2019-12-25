Головна Новини
25 грудня • оновлено в 15:14
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Росії дуже пощастило": Назарбаєв публічно прогнувся під Путіна

3.3т
Читати матеріал російською

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв згадав свої перші враження від зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним і розсипався йому в компліментах.

Колишній лідер заявив в інтерв'ю "РИА Новости", що 20 років тому в РФ почалася "епоха Путіна", підводити підсумки якої нібито ще рано.

"Перше, що мене в ньому вразило, коли Володимир Володимирович став на чолі російського уряду, це висока ерудованість, енергійність і готовність вирішувати найскладніші питання. Тоді, двадцять років тому, у мене склалося відчуття, що цей молодий на той час політик готовий до всього в житті, що він зможе ясно і чітко відповісти на будь-який виклик", – висловився Назарбаєв.

Новини
"Путін хоче миру": Назарбаєв запропонував главам РФ і України зустрітися у Казахстані

Назарбаєв публічно прогнувся під Путіна

Назарбаєв публічно прогнувся під Путіна

"Думаю, що народу Російської Федерації дуже пощастило з Володимиром Володимировичем, який на початку ХХI століття очолив країну і провів її через найважчі випробування. Під його керівництвом Росія знову стала великою державою", – видав він.

Назарбаєв запевнив, що Путін ніколи не порушував обіцянок. "Для нього це справа честі. Але слід зазначити, що заручитися словом Путіна варто зусиль", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін підколов на зустрічі Назарбаєва і свого кума Віктора Медведчука, заборонивши їм багато пити.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Нурсултан Назарбаєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
49
30
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пузій Федір
Пузій Федір
Дайош североказахскую русссскуюобласть!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Лизнул таки перед смертью.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
фил филька
фил филька
вы видите как желчного цвета упоротая зависть поперла из всех щелей? я тоже вижу))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
Lux Alex
Lux Alex
фил филька, Отойди от унитаза недоросль.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги