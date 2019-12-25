"Росії дуже пощастило": Назарбаєв публічно прогнувся під Путіна

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв згадав свої перші враження від зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним і розсипався йому в компліментах.

Колишній лідер заявив в інтерв'ю "РИА Новости", що 20 років тому в РФ почалася "епоха Путіна", підводити підсумки якої нібито ще рано.

"Перше, що мене в ньому вразило, коли Володимир Володимирович став на чолі російського уряду, це висока ерудованість, енергійність і готовність вирішувати найскладніші питання. Тоді, двадцять років тому, у мене склалося відчуття, що цей молодий на той час політик готовий до всього в житті, що він зможе ясно і чітко відповісти на будь-який виклик", – висловився Назарбаєв.

Назарбаєв публічно прогнувся під Путіна

"Думаю, що народу Російської Федерації дуже пощастило з Володимиром Володимировичем, який на початку ХХI століття очолив країну і провів її через найважчі випробування. Під його керівництвом Росія знову стала великою державою", – видав він.

Назарбаєв запевнив, що Путін ніколи не порушував обіцянок. "Для нього це справа честі. Але слід зазначити, що заручитися словом Путіна варто зусиль", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін підколов на зустрічі Назарбаєва і свого кума Віктора Медведчука, заборонивши їм багато пити.

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