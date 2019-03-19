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Назарбаєв пішов у відставку: в мережі опублікували показове відео

1.4тЧитати матеріал російською

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який пішов у відставку після майже 30 років правління, часто отримував публічні компліменти від інших політиків.

У Facebook "Схеми" згадали відео зі з'їзду правлячої партії, на якому її члени активно вихваляють екс-президента.

Депутати називали Назарбаєва "даром бога", щастям, якого ніколи не було у Казахстану, а також пропонували назвати на його честь всі вулиці в країні.

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Нурсултан Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв

ZN.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаєв, який склав із себе повноваження президента Казахстану, очолить Раду безпеки республіки.

Новим тимчасовим главою Казахстану оголосили голову сенату і колишнього прем'єр-міністра країни Касима-Жомарта Токаєва.

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Особа
Нурсултан Назарбаєв
Місце
Казахстан
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