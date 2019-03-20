Кінець епохи? Яку гру затіяв Назарбаєв

19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання своїх повноважень. Він був першим президентом незалежної Республіки і правив країною майже 30 років.

Чому Назарбаєв вирішив піти у відставку, хто стане його заступником і чи зміниться політичний курс Казахстану – дізнавався OBOZREVATEL.

Головне:

Назарбаєв став главою Казахстану ще до розпаду СРСР

До своєї відставки колишній президент Республіки готувався ще рік тому

Наступним президентом Казахстану може стати старша донька Назарбаєва

Казахстанську столицю Астана перейменували в честь першого президента країни

Я йду, але залишаюся

Про своє рішення Нурсултан Назарбаєв повідомив під час звернення до народу в ефірі республіканських телеканалів. Подякувавши всім за підтримку, він заявив: "Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президент. У цьому році виповниться 30 років, як я займаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану".

Нурсултан Назарбаєв

Заява Назарбаєва стала сенсаційною, що не дивно, адже керувати країною він почав ще до розпаду СРСР, а з 24 квітня 1990 року став першим президентом Казахської РСР, а з грудня 1991 року – першим президентом незалежної Республіки. Він керував країною майже 30 років – довше, ніж будь-який інший президент країн пострадянського простору, і перший, хто добровільно залишив свій пост.

До слова, другий найтриваліший президентський термін був у президента Узбекистану Іслама Карімова, він керував країною 25 років аж до своєї смерті. До цього рекорду вже підтягнулися президенти Білорусі і Таджикистану Олександр Лукашенко та Емомалі Рахмон, які станом на 2019 рік панують уже 25 років, і мають всі шанси поділити друге місце найбільш довгограючих президентів країн СНД. А в майбутньому, можливо, і обійти Назарбаєва.

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Але все ж, незважаючи на те, що Назарбаєв міг залишатися при владі довічно, його відставка для багатьох не став несподіванкою.

"У них там йде плановий транзит влади, і запланував його Назарбаєв ще місяць тому, коли відправив у відставку уряд і сформував новий. Оскільки він перебуває на цій керівній посаді вже 30 років, то вже й вік серйозний", – сказав у коментарі OBOZREVATEL міжнародник Павло Рудяков.

До того ж уже декілька років ходять чутки про погіршення здоров'я казахського президента, на фоні цієї розмови про його відставку обговорювалися довгий час, розповів OBOZREVATEL міжнародник Андрій Каракуц.

"Так, вибори повинні відбутися в 2020 році, і він не хоче брати в них участь, тому що навряд чи вже зможе боротися за станом здоров'я", – зазначив він.

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Втім, ще одна причина, по якій ця новина не викликала настільки гучного суспільного резонансу, так це те, що Назарбаєв зберіг за собою багато інших високих посад. Він залишається головою Ради безпеки, главою правлячої партії "Нур Отан", членом Конституційної ради, а також екс-глава Казахстану наділений статусом Першого Президента – Єлбаси, Лідера Нації.

"Треба сказати, що Рада безпеки має величезні повноваження, і Назарбаєв став його довічним головою, і цей пост дозволить йому продовжувати контролювати всі стратегічно важливі рішення в Казахстані. Плюс Назарбаєв залишається главою правлячої партії, то, відповідно він буде контролювати парламент. Плюс всі глави регіонів були призначені Назарбаєвим. На сьогодні у нього достатньо повноважень, щоб контролювати всю Республіку", – таку думку OBOZREVATEL висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова.

У зв'язку з цим цілком можна припустити, що Назарбаєв продовжить негласно правити країною, а його рішення зараз допоможе зберегти спадкоємність влади і вибрати майбутнього президента повністю підконтрольного першому главі держави.

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Хто замінить Назарбаєва?

Згідно зі статтею Конституції республіки, в разі дострокового звільнення або відмови від посади президента, а також його смерті повноваження на термін, що залишився переходять до голови сенату парламенту, яким на даний момент є Касим-Жомарт Токаєв.

Касим-Жомарт Токаєв

"Я добре його знаю, він людина чесна, відповідальна, обов'язковий, підтримує всіма силами проведену політику всередині країни та поза нею. Всі програми розроблялися і приймалися за його участю, я вірю, що Токаєв саме та людина, кому ми можемо довірити управління Казахстаном" , – відгукнувся про Токаєва Нурсултан.

Новий президент Казахстану раніше двічі був головою МЗС країни, займав пост прем'єр-міністра і двічі ставав спікером верхньої палати парламенту з перервою на посаду заступника генерального секретаря ООН.

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20 березня Касим-Жомарт Токаєв приніс присягу народу Казахстану і вступив на посаду президента республіки. Після інавгурації новий президент запропонував перейменувати столицю Казахстану Астану на честь першого президента Республіки – Нурсултан.

Касим-Жомарт Токаєв приніс присягу

На думку Ольги Курносової, колишній глава Казахстану зробив досить цікавий крок, до 2020 року Токаєв стає президентом Руспубліки, "і ось цього року Назарбаєву цілком може вистачити, щоб подивитися чи влаштовує його Токаєв в якості наступника, чи ні".

Але крім Токаєва серйозним претендентом на пост глави Казахстану залишається старша дочка Нурсултана – Даріга Назарбаєва, яка очолила сенат замість Токаєва, який зайняв місце президента.

"Ходили наполегливі чутки, що він може зробити своєю спадкоємицею дочку Дарігу Назарбаєву, але поки цього не відбувається. Хоча, так як ці чутки наполегливо ходили, відповідно, і боротьба проти Дариги велася теж по всіх фронтах. Я не можу зараз точно сказати, чи плекає сама дочка Назарбаєва ці надії, або вже поховала їх. Даріга поки знаходиться на першому місці, але інших гравців я б поки не списувала. От саме цей рік до чергових виборів президента Казахстану багато покажуть", – сказала Курносова.

Даріга Назарбаєва

Втім, ЗМІ називають ще одного можливого наступника – це племінник Назарбаєва, голова Комітету національної безпеки Самата Абішев.

Нурсултан Назарбаєв і Самат Абішев

Але незважаючи на те, хто стане президентом Казахстану в 2020 році, у нього вже не буде тих повноважень, які мав Назарбаєв. Справа в тому, що в 2017 році він провів конституційну реформу, яка значно скоротила президентські повноваження і зробила уряд відповідальним перед парламентом. Ці норми почнуть діяти як раз тоді, коли до влади прийде наступний президент.

Чим запам'ятався перший глава Казахстану

Нурсултан народився в казахському селі Чемолган в 1940 році, після отримання диплома металурга працював на заводі, а з 1969 року став керівником відділу промисловості міського комітету КПРС, а незабаром і головою міськкому комсомолу.

З тих пір Назарбаєв стрімко рухався вгору по кар'єрних сходах, і вже в 1984 році очолив уряд Казахської РСР. Після установи Верховною Радою Української РСР посади президента, їм без обговорення був призначений Нурсултан Назарбаєв.

З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, глава Казахської РСР переміг на всенародних виборах президента. З тих пір Назарбаєв переобирався президентом п'ять разів. Хоча згідно з Конституцією Казахстану, у Назарбаєва було право керувати країною довічно. Відзначимо, що це право поширюється тільки на першого президента країни, всі наступні глави Республіки не зможуть займати свій пост більше двох термінів поспіль.

Останні президентські вибори в країні відбулися в 2015 році. І тоді, при явці 95,11%, за його переобрання проголосували 97,5% жителів країни.

Примітно, що під час свого президентства Назарбаєв проводив послідовну дерусифікацію Казахстану. На момент розпаду СРСР росіяни становили 37,82 відсотка населення країни, то на початку 2018 року - 19,76 відсотка. А в 2017 році він підписав указ про переведення казахської мови на латинський алфавіт, а пізніше прибрав написи російською з казахських банкнот і доручив чиновникам Казахстану повністю перейти на казахський.

Втім, авторитарне правління Назарбаєва доставляло чимало складнощів для опозиції, якій по суті в Казахстані і не було, а якщо і виявлялася, то тут же забиралася, часом аж до вбивства людей, які критикують главу Республіки.

Не солодко в Казахстані живеться і ЗМІ, за даними міжнародної організації "Репортери без кордонів" в 2018 році в рейтингу "свободи преси" Казахстан зайняв 158 місце з 180 країн. Укладачі рейтингу відзначають, що основні опозиційні газети в Казахстані були закриті в 2012 році рішеннями судів і що залишаються деякі змушені припиняти роботу, будучи піддані штрафам.

Журналісти нерідко піддаються арештам, інтернет в даний час ретельно контролюємо масовим стеженням, блогерів ув'язнюють і часто обмежуються доступи до новинних сайтів, соціальних мереж і мессенджерам.

Незважаючи на це в Казахстані панував культ особистості Назарбаєва. Про нього писали книги і знімали фільми, його пам'ятники встановлювали по всій державі, так само вони є і в Туреччині. Його ім'я носять вулиці в Йорданії, Туреччини, Чечні, Казані, а також сорт тюльпанів, орден і гірський пік. Але, мабуть, найяскравішим виразом культу Назарбаєва стало рішення казахського парламенту про перейменування столиці республіки Астани в Нурсултан, за що 20 березня 2019 року единогласно проголосували всі парламентарії.

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