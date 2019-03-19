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Назарбаєв перед відставкою поспілкувався з Путіним

2.6тЧитати матеріал російською

Нурсултан Назарбаєв, який склав із себе повноваження президента Казахстану, перед зверненням до народу 19 березня поспілкувався з російським главою Володимиром Путіним.

Про це ТАСС заявив прес-секретар лідера Кремля Дмитро Пєсков, не розкриваючи зміст розмови.

"Удень (19 березня. — Ред.) була телефонна розмова президента Путіна з президентом Назарбаєвим, але ми не володіємо інформацією про зміст цієї розмови", — сказав він.

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Нурсултан Назарбаєв і Володимир Путін

Нурсултан Назарбаєв і Володимир Путін

МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, обов'язки президента Казахстану до виборів глави держави виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

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Особи
Дмитро ПєсковНурсултан НазарбаєвВолодимир Путін
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