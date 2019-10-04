Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 18:13
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Навіть якщо розбомбити Росію, нас багато": екоактивістка з США закликала їсти дітей

12.6т Читати матеріал російською

На зустрічі з наймолодшою конгрес-вумен США Олександрією Окас-Кортес юна активістка закликала їсти дітей, щоб вирішити проблему з перенаселенням планети.

Відповідні кадри показали американські телеканали (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Представниця Демократичної партії розповідала присутнім про екологію і в цей момент свою репліку вирішила вставити дівчина в футболці з написом "Врятуй планету – їж дітей".

Новини
''Ми всі помремо!'': екологиня порадила почитати доклад ''Римського клубу''

Екоактивістка з США закликала їсти дітей

Екоактивістка з США закликала їсти дітей

Скріншот із відео

"Навіть якщо розбомбити Росію, все одно буде занадто багато людей, занадто сильне забруднення. Ми повинні позбутися від дітей. Просто перестати народжувати недостатньо нам потрібно їсти дітей. Вони це проблема", – висловилася екоактивістка.

Дівчину поспішно вивели із залу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екоактіиістка зі Швеції Грета Тунберг рознесла світових лідерів на саміті ООН, звинувативши їх у знищенні природи.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
США
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
57
21
Смішно
7
Цікаво
21
Сумно
52
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ягнюк Екатерина
Ягнюк Екатерина
Я так полагаю мой комментарий удалили. Ну да ладно. Все равно. Это существо, а по другому я оно назвать не могу. Такие не должны жить их нужно изолировать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бах Елена
Бах Елена
Понятно, что они с ума там сходят. Но такое... я вообще в шоке, не поверила бы, если бы не запись. Ее надо съесть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
вот поэтому психически больные ,должны содержаться в опреднленных рамках,условно говоря,и не может идиот работать в коллективе с нормальными людьми и тем более руководить.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
2 из 4 ответов | показать все
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Нэзабаром Сравні, гребаная недострана, живущая хуже всех в Европе и Северной Африке
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Нэзабаром Сравні, в вашей свинее без сала
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel