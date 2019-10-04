"Навіть якщо розбомбити Росію, нас багато": екоактивістка з США закликала їсти дітей

На зустрічі з наймолодшою конгрес-вумен США Олександрією Окас-Кортес юна активістка закликала їсти дітей, щоб вирішити проблему з перенаселенням планети.

Відповідні кадри показали американські телеканали (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Представниця Демократичної партії розповідала присутнім про екологію і в цей момент свою репліку вирішила вставити дівчина в футболці з написом "Врятуй планету – їж дітей".

Екоактивістка з США закликала їсти дітей Скріншот із відео

"Навіть якщо розбомбити Росію, все одно буде занадто багато людей, занадто сильне забруднення. Ми повинні позбутися від дітей. Просто перестати народжувати недостатньо – нам потрібно їсти дітей. Вони – це проблема", – висловилася екоактивістка.

Дівчину поспішно вивели із залу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екоактіиістка зі Швеції Грета Тунберг рознесла світових лідерів на саміті ООН, звинувативши їх у знищенні природи.

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