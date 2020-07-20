Навіть прикутий до ліжка Лукашенко триматиметься за владу, – опозиціонер

Напередодні президентських виборів, які в Білорусі пройдуть 9 серпня, президент країни Олександр Лукашенко реалізує план мобілізації еліти для забезпечення своєї безпеки і збереження тотального контролю над державними структурами.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Навіть якщо він буде прикутий до ліжка, він все одно буде тримати владу, наскільки йому дозволятимуть наявні інструменти", – сказав опозиціонер.

"Що зараз захищає Лукашенко? Він захищає не тільки свою безпеку. Він також захищає і результати "прихватизації", тому що за її підсумкахи він фактично став власником всієї державної власності", – заявив він.

За оцінками опозиціонера, на сьогоднішній день у власності президента Лукашенка знаходяться всі структури влади. "Він дуже мотивований, щоб все це захищати", – запевнив Лебедько.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Анатолієм Лебедьком скоро читайте на OBOZREVATEL .

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі пройдуть чергові президентські вибори. У разі перемоги на них Олександр Лукашенко стане президентом країни вшосте.

Як писав OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що Росія втручається у внутрішні справи і вибори в країні. Він вважає, що за його опонентами в передвиборній гонці стоять "ляльководи з-за кордону", включно з Російською Федерацією.