Навіть біля кордонів України: Лукашенко оскандалився військовою пропозицією Путіну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Росії розміщувати свої авіаційні сили в будь-якій точці країни, в тому числі поблизу кордонів України.

В інтерв'ю Ехо Москви він заявив, що розміщувати російські війська в Білорусі було б набагато простіше без будівництва військової бази, щоб "не загострювати з Заходом".

"50 літаків хочете завтра посадити ось під Мінськом – садіть. Під Вітебськом – садіть. Не треба ніяких баз будувати. Там величезні простори, місця багато. Хочете під Смоленськом десь посадити – моя батьківщина там, в районі Орші, там "тушки" сиділи, ядерний боєзаряд, ракети несли в радянські часи, і ми вивели це в Росію, залишився аеродром, я його відновив, будь-які літаки сьогодні приймає, – садіть там. У будь-якій точці. Ну, логічно? Тема закрилася. Я не розумію, навіщо треба було з Заходом загострювати", – заявив Лукашенко.

Лукашенко і Путін Російська газета

Як писав OBOZREVATEL, в той же час напередодні Лукашенко також пригрозив Росії війною з НАТО через посягання на Білорусь.

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