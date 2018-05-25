"Навіщо вона потрібна?" На росТБ запропонували знищити Україну

Російський пропагандист, політолог Дмитро Куліков цинічно висловився про Україну, заявивши, що Росія більше не зацікавлена в її існуванні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він дозволив собі заявити, що до подій 2013-2014 року країна-агресор нібито докладала всіх зусиль для збереження єдності України, яка сама відмовилася від такого шляху розвитку. Свою проімперську позицію з натяком на територіальні претензії до сусідньої держави Куліков озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Ми намагалися, скільки могли, зберігати умови для того, щоб єдина Україна була. Нехай у вигляді конфедерації, федерації ще там чогось і так далі. Але Україна зробила все, щоб зробити таку мету в принципі неможливою і нездійсненною", - заявив він.

Пропагандист також додав, що не бачить сенсу в тому, щоб Росія прагнула зберегти Україну, оскільки це нібито буде загрожувати її повною мілітаризацією і "зачистками" прихильників "русского міра".

"Росія не зацікавлена ​​в більшому існуванні такого суб'єкта, як Україна. Від неї вовни ніякої, а вереску дуже багато, якщо користуватися такою метафорою. Тому остаточне завершення такого самовизначення для мене визначається, скажу прямо, наявністю "Північного потоку","Болгарського" і "Турецького потоку", дороги вже є, Кримський міст вже є, а навіщо вона ще потрібна?" - образливо висловився про суверенну державу Куліков, підігруючи кремлівській окупаційній риториці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист, кореспондент журналу "Експерт" Геворг Мірзаян заявив, що України як держави не існує і насправді вона є штучним формуванням, над яким проводять досліди.