Навіщо Трамп дзвонив Путіну: екс-глава ЦРУ зауважив підступність

У президента Росії Володимира Путіна може бути компромат на американського лідера Дональда Трампа. Це б пояснило позитивного ставлення останнього.

Таку думку висловив екс-глава ЦРУ Джон Бреннан, пише The Hill.

"Можливо, у росіян є щось, і тому Трамп неспокійний. Він знає краще кого-небудь із нас, є у росіян щось на нього чи ні", - сказав він.

За його словами, ніхто не зможе до кінця пояснити політику Трампа щодо Путіна.

Як повідомляв "Обозреватель", президент США Дональд Трамп підтвердив, що дзвонив лідерові РФ Володимиру Путіну з метою привітати його з перемогою на президентських виборах. При цьому він підкреслив, що Росія може допомогти вирішити проблеми навколо України, КНДР, Сирії, ІГІЛ, Ірану, а також з "майбутньої гонкою озброєння".