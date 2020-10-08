Вчора відбулася подія, яка в рамках былоруських політичних баталій, якщо їх так можна назвати, було сприйнята дуже неоднозначно. По крайній мірі, тією частиною людей, що стежать за подіями, які не піддаються емоціям, а намагаються тверезо міркувати про те, що відбувається.

Як відомо, Світлану Тихановську, яку вважають переможницею президентських виборів в Білорусі, оголосили в міждержавний розшук у Росії. Що цікаво, розміщення Світлани Тіхановском в базі даних МВС відбулося акурат під її візит до Бундестагу.

Власне, на перший погляд все дуже навіть логічно. Потурає мінському режиму Кремль тисне на тендітну і беззахисну "президентку Світлану". Але, це лише на перший погляд.

Я вже неодноразово писав про те, що білоруської опозиції як такої немає – немає. Є афільована Росією група, яка фінансується і отримує інформаційну підтримку, яка стала важелем тиску на Олександра Лукашенка, який протягом останніх 6 років неспішно, але впевнено дрейфував в західному напрямку. Фактор ж опозиції з протестним потенціалом, змусив Лукашенко в найкоротші терміни повернутися в фарватер Москви.

І навіть новина про внесення Тихановської в базу МВС одні з перших поширювали інформаційні ресурси медіа-імперії Алішера Усманова, наприклад, "Комерсант", які спочатку забезпечували їй медіа-підтримку в ході передвиборної компанії.

Що ж до самої Тихановської, то, як цю милу дівчину, що з трудом зв'язує два слова, але навіть в них помістивши всеосяжні і неприховані лестощі до президента РФ Володимира Путіна, могли внести в базу МВС? Адже на сьогоднішній день лідери білоруської опозиції лестять Путіну, куди краще навіть самих божевільних бабусь в російських містах!

Але, насправді, все виявилося не так страшно, як малювалося.

Як виявилося, внесення Тихановської в базу МВС не означає, що проти неї порушено кримінальну справу. По суті "президент Свєта" може вільно приїхати в Росію і максимум, що їй загрожує – допит, а не затримання або арешт, з перспективою сирих підвалів катівня ФСБ.

І ось, з урахуванням усього вищевикладеного, у багатьох має клацнути реле розсудливості. "Президент Свєта" їде на екскурсію в Бундестаг і в той же самий день її включають в базу МВС РФ, при цьому нічим їй не загрожуючи, незважаючи на загрозливого звучання, про що тут же починають віщати медіаресурси Алішера Усманова в режимі сенсації. Збіг? Не думаю!

За фактом, російські куратори "президента Свєти" зміцнюють її легенду опозиціонерки і борцухі за правду, гнаної вже не тільки режимом Лукашенка, але ще і кремлівської системою.

Що тут ще можна сказати - класика жанру! Дивно тільки, що західний політикум так легко ведеться на таку "класику".

PS Хочу нагадати Заходу про такого "розшукуваного Росією", але вже ліквідованого в Тбілісі, Ахмеда Чатаєва (на прізвисько "Однорукий"), який 10 років як "біженець", гнаний і переслідуваний путінським режимом, катався по Європі і потім в 2013 році різко втік до Сирії, де, за завданням спецслужб РФ, формував той ІГІЛ, який ми побачили з 2014 року.

Чатаєв відповідав за організацію і підготовку терактів від імені ІГІЛ, яскравий приклад теракт в аеропорту Стамбула в 2016 році на тлі напружених відносин Росії і Туреччини. А до цього були організовані ним теракти в Парижі, Брюселі та Берліні, після яких Кремль волаі: "зніміть з нас санкції і ми допоможемо вам боротися з тероризмом - з ІГІЛ".

Так що, Європа, яка хоче вчити Україну боротися з "гібридними погрозами з боку РФ", так і не навчилася бачити ці "метастази гібридного російського впливу" - починаючи від ЗМІ і закінчуючи агентами впливу і бойовиками РФ, які повністю вразили західне "тіло" - від Берліна до Парижа.

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