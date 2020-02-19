Навіщо Росія скликала Радбез ООН щодо Донбасу: названо приховані мотиви

Росія спеціально скликала Радбез ООН напередодні засідання Генеральної асамблеї щодо ситуації на окупованих територіях Донбасу, запланованого на 20 лютого.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт із міжнародних питань Андрій Каракуц. За його словами, спроба "приурочити" засідання Радбезу 18 лютого до 5-ї річниці Мінських угод була лише приводом.

"Завтра (20 лютого. – Ред.) вже Україна збирає пленарне засідання для обговорення питання Донбасу на Генеральній асамблеї ООН. Тобто це був попереджувальний крок з боку РФ, щоб "забалакати" цю тему", – пояснив Каракуц.

Він нагадав, що РФ відверто демонструє, що не збирається виконувати Мінські угоди в частині безпекових питань.

"І прямо натякає: ви нам спочатку робіть політичні поступки, а потім ми подумаємо, можливо, будемо влаштовувати і безпеку. На окупованих територіях немає "поплічників". Там продовжує діяти російська армія, командування здійснюється з Ростовської області", – зазначив експерт.

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Каракуц загалом позитивно оцінив підсумкову заяву Радбезу ООН, проте попередив, що Україні потрібно готуватися до тривалого дипломатичного протистояння.

"Міжнародна спільнота розуміє, що насправді відбувається на Донбасі. Але, на жаль, ООН перетворилася на певний "форум" обговорення питань міжнародної безпеки. В умовах, коли РФ може блокувати резолюцію Радбезу ООН, доволі важко говорити про те, що там може бути ухвалене якесь рішення, яке влаштовує нашу державу. Тут треба готуватися до тривалої дипломатичної гри", – констатував він.

"РФ збирається брати нас таким виснаженням. Треба чітко визначити нашу стратегію, яка має бути побудована щонайменше на середньострокову перспективу у 3-5 років", – порадив міжнародник.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого Рада Безпеки ООН провела у Нью-Йорку засідання у зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей, яке відбулося з ініціативи Росії.

Москва активно звинувачувала Україну у війні на Донбасі, намагаючись виставляти нахабні ультиматуми. Однак результат дискусії виявився ганебним для РФ, оскільки інші дипломати розгромили її представника за брехню і цинізм.

Всі подробиці засідання – у спецматеріалі OBOZREVATEL.

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