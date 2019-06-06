"Наведе порядок": Москва переклала відповідальність за Донбас на Зеленського

Москва чекає, що президент України Володимир Зеленський повернеться із закордонних зустрічей і "наведе порядок" на Донбасі.

Таку заяву зробила речник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова на брифінгу в Москві, передає "УНІАН". Водночас на питання, чи вірить вона, що Зеленський зможе зупинити бойові дії на Донбасі, відповіла, що вірить у Бога.

"Ми реалісти, ми прекрасно розуміємо, що часу пройшло не так багато після інавгурації, і реалізація того, про що було заявлено під час передвиборчої гонки, неможлива в найкоротші терміни. Але хочеться бачити хоча б зусилля на цьому напрямі. Президент України зараз перебуває за кордоном – у нього низка важливих зустрічей, напевно, повернеться – наведе порядок, як обіцяв", – заявила вона.

Марія Захарова ТАСС

Водночас Захарова обурилася тим, що перші дні нової влади в Києві не принесли обіцяного під час передвиборчого марафону припинення вогню на південному сході України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що завдяки рішенню президента РФ Володимира Путіна про паспорти, росіян в Україні ставатиме все більше й більше.

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