ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ: "Навальный само-отравился".

"Наконец, подходит какой-то человек, представляется служащим аэропорта: "Я посажу вас на рейс до Ростова". В микроавтобусе водитель рассказывает, что сотрудники ФСБ приказали ему посадить меня на ростовский рейс.

Уже в салоне я встречаюсь взглядом с тремя пассажирами, сидящими вместе, сплоченной группой: в их глазах злоба, так смотрят на врага. Но я не обращаю внимания.

Большинство эфэсбэшников смотрят на меня именно так.

Самолет взлетает. Я прошу принести чаю. Добираться от Ростова до Беслана придется много часов, а военный опыт научил меня, что есть перед дорогой не следует.

В 21:50 я выпиваю принесенный чай. В 22:20 я понимаю, что надо позвать стюардессу – я начинаю быстро терять сознание. После этого в памяти сохранились какие-то обрывки – стюардесса рыдает и кричит: "Держитесь, мы идем на посадку!"

В Ростовской областной больнице надо мной склоняется женщина: "С возвращением!" Сестра рассказывает, что когда меня привезли, я была "почти безнадежна", Потом она шепчет: "Дорогая, вас пытались отравить".

Все результаты анализов, взятых в аэропорту, уничтожены – по приказу "свыше", как объясняют врачи."

© Анна Политковская. "Беслан"

Алексей Навальный весь четверг провел в коме в омской больнице с симптомами сильного отравления. Точного диагноза ему пока не поставили.

По состоянию на шесть утра состояние Навального не изменилось, сообщили Интерфаксу в больнице. В пятницу в Омске должен пройти консилиум прилетевших туда московских врачей.

Основатель НКО "Кино во имя мира" Яка Бизель заявил, что его организация готова выслать за Навальным самолет из Германии.

"Мы на связи с властями и надеемся, что все разрешения на транспортировку, а также отчет о состоянии находящегося в коме пациента будут предоставлены сегодня ночью", — заявил он, подтвердив, что самолет с оборудованием и медиками уже готов к вылету.

В 2018 Бизель организовал транспортировку в берлинскую клинику Петра Верзилова, у которого были похожие симптомы сильного отравления.

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном заявила в четверг, что немецкое правительство готово помочь Алексею Навальному с лечением, в том числе и в больницах Германии.

Макрон заявил, что Франция готова предоставить российскому политику любую помощь, включая политическое убежище.

Главный врач больницы скорой помощи №1 Омска, в которой находится Алексей Навальный, не разрешает транспортировать его в германскую клинику из-за нестабильного состояния. Соратники и родные оппозиционера заявляют, что в его организме обнаружен опасный яд.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", — сообщила в "Твиттере" пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский в свою очередь заявил журналистам, что состояние Навального улучшилось, однако по-прежнему недостаточно стабильно для транспортировки:

"Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента".

При транспортировке "может случиться все что угодно, даже самое печальное", заявил главврач.

Германское агентство ДПА сообщает, что утром в пятницу в Омск был направлен самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.

В Омске находятся жена Навального Юлия и его брат Олег. Утром они вместе с директором ФБК Иваном Ждановым сделали заявление для прессы.

Жданов заявил, что представитель транспортной полиции сообщила об обнаружении вещества, которое "представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим — все вокруг должны находиться в костюмах защиты".

Уточнить, о каком веществе идет речь, представитель полиции отказалась, сославшись на тайну следствия, сказал Жданов.

"Мы считаем, конечно, что отказ в транспортировке сделан для того, чтобы то химическое вещество, которое находится в организме у Алексея, исчезло. Поэтому его, конечно, не выдают… Он не в очень хорошем состоянии и мы, конечно, не можем доверять этой больнице и мы требуем, чтобы его нам выдали и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем", — заявила Юлия Навальная.

Точный диагноз Навального до сих пор неизвестен.

"Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики — вещества, способные вызывать галлюцинации)", — сказал Интерфаксу источник в медицинских кругах.

За последние пять лет в России происходили несколько громких отравлений оппозиционных политиков и активистов. В 2015 году с тяжелым отравлением был госпитализирован политик и журналист Владимир Кара-Мурза-младший. В 2016 году нападение со шприцом с неустановленным веществом было совершено на антрополога Сергея Мохова, который на тот момент занимался исследованием рынка ритуальных услуг. В феврале 2017 года снова был госпитализирован Владимир Кара-Мурза-младший с симптомами тяжелого отравления. А в 2018 года с симптомами отравления и в состоянии, угрожающем жизни, в Москве госпитализировали художника-акциониста и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова.

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